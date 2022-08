Podijeli:







Izvor: Ivan Skrinjar/PIXSELL

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Zapadna i središnja Europa naleze se pod poljem visokog tlaka Azorske anticiklone. Niski tlak zadržava se nad istočnim Sredozemljem i Crnim morem te ne dozvoljava premještanje nestabilnog zraka s Balkanskog poluotoka prema istoku.

Nad sjevernom Italijom razvila se visinska ciklona koja podržava sjeveroistočno visinsko strujanje nad našim krajevima. U prizemlju je ujednačeno polje povišenog tlaka i sjeveroistočno prizemno strujanje. Nestabilan hladan vlažan zrak iz unutrašnjosti sporo se premješta prema jugu i zapadu tako da se granica hladnog i toplog zraka nalazi iznad priobalnih planina. Nad Jadranom se još zadržava topla suha zračna masa.

Danas će vrijeme biti u unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom. Poslijepodne i navečer sa zapada razvedravanje. Na Jadranu djelomice sunčano uz umjerenu buru. U podvelebitskom i dubrovačkom primorju puhat će jaka, na udare i olujna bura. Na Jadranu i uz Jadran poslijepodne lokalni neverini uz grmljavinu i lokalne pljuskove. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti od 22 do 27, na Jadranu od 30 do 33 °C.

Do kraja tjedna zadržat će se promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima. Nestabilno vrijeme moguće je krajem tjedna kad prognoziramo lokalne pljuskove i grmljavinu te manje zahlađenje.

Na Jadranu početak tjedna sunčan i vruć uz lokalne poslijepodnevne nevere. Krajem tjedna naoblačenje uz manji pad temperature.

