Izvor: Pixabay / Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Prvi tjedan kalendarske jeseni obilježit će jesenje oblačno vrijeme uz obilje kiše, jutarnje magle i jugo na Jadranu.

U subotu djelomice sunčano uz naoblačenje sa zapada koje će krajem dana donijeti i slabu kišu na sjeverni Jadran te u Gorski kotar. U Slavoniji i Baranji ujutro magla, a nakon dizanja magle promjenljivo oblačno. Zapuhat će umjeren, osobito u gorju na udare i jak jugozapadni vjetar, u Slavoniji južni. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo i oštro.

Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti i unutrašnjosti Istre od 2 do 7, na Jadranu od 10 do 15 stupnjeva Celzija. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24 °C, na otocima i na južnom Jadranu do 26.

U nedjelju vrijeme po jugu, oblačno s mjestimičnom grmljavinom i udarima vjetra. Obilna oborina moguća je na Kvarneru i u Gorskom kotaru. Temperature zraka u manjem porastu.

Od ponedjeljka do sredine tjedna pretežno oblačno s povremenom kišom i jugom na Jadranu. Sredinom tjedna prestanak kišnog razdoblja uz povremene pljuskove i kratkotrajna sunčana razdoblja. Obilne oborine prognoziramo u prvoj polovini tjedna i to u unutrašnjosti oko 30, u Istri, na Kvarneru, Lici i Gorskom kotaru do 80 litara na četvorni metar. Na srednjem i južnom Jadranu i na otocima oko 40 litara kiše na četvorni metar.

Temperatura zraka u porastu. Ujutro u kotlinama unutrašnjosti i uz riječne tokove moguća je magla.

