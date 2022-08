Podijeli:







Izvor: PRAKASH SINGH / AFP

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Nestabilan zrak s Atlantika prodro je nad zapadnu Europu i nalazi se sjeverno od Alpa. Manja količina nestabilnog zraka zaobišla je Alpe i smjestila se nad sjevernu Italiju. Visinsko strujanje je jugozapadnog smjera i nestabilan zrak se polagano premješta nad sjeverni Jadran. U visinskoj jugozapadnoj struji nad Sredozemlje pritječe topli saharski zrak i osim topline donosi i veće količine saharskog pijeska.

Danas je zbog pritjecanja toplog zraka s juga u našim krajevima vrhunac toplinskog vala. Prognoziramo sunčano toplo i vruće vrijeme. Jutarnje remperature zraka u unutrašnjosti bile su od 16 do 23, a na Jadranu topla noć s temperaturama od 23 do 26 stupnjeva Celzija. Poslijepodnevne maksimalne temperature bit će u Slavoniji i Baranji i do 38 stupnjeva Celzija.

Na Jadranu i u Dalmatinskoj zagori vruće s temperaturama od 33 do 35 stupnjeva.

Tijekom dana sa zapada porast visoke cirusne naoblake i mutnoće neba koje će poprimiti žućkastu boju zbog velike količine saharskog pijeska u zraku. Bit će vjetrovito s južnim i jugozapadnim vjetrom.

Navečer u Istri i na sjevernom Jadranu te na granici sa Slovenijom naoblačenje uz pljuskove, grmljavinu i udare vjetra. U noći na petak i ujutro promjena vremena će se proširiti na veći dio unutrašnjosti. U petak prognoziramo grmljavinu, pljuskove kiše i udare vjetra.

Mjestimice su moguće velike količine oborine. Uz prolaz fronte u unutrašnjosti u međurječju Save i Drave moguća je tuča. Temperatura zraka će se sniziti za najmanje 10 stupnjeva. Na sjevernom Jadranu zapuhat će jaka, mjestimice na udare olujna bura. Neverini uz grmljavinu i pljuskove će se uz buru brzo sa sjevernog premještati prema južnom Jadranu. Više kiše past će u Istri i na Kvarneru.

Od ponedjeljka u zapadnim krajevima unutrašnjosti i na Jadranu stabilizacija vremena uz obilje sunca i porast temperature. U Slavoniji i Baranji zadržat će se promjenljivo oblačno, malo toplije vrijeme uz lokalne poslijepodnevne pljuskove i grmljavinu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.