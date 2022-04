Danas uglavnom sunčano i toplo, a sutra stiže velika promjena vremena!

Podijeli:







Izvor: Pixabay/Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu našeg Bojana Lipovšćaka.

Anticiklona koja podržava stabilno sunčano vrijeme nad našim krajevima premješta se prema istoku i slabi. Manja količina hladnog nestabilnog vlažnog zraka s Atlantika prodrla je nad zapadnu Europu te se nalazi sjeverno od Alpa. Očekujemo prodor nestabilnog zraka nad naše krajeve u nedjelju.

Jutros je bilo sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Jutarnje temperature bile su od 6 do 10 na kopnu te na Jadranu od 10 do 14. Na južnom Jadranu je puhala mjestimice jaka bura.

Danas će prevladavati sunčano vrijeme, poslijepodne u unutrašnjosti umjeren razvoj dnevne naoblake. Najviše dnevne temperature oko 21°C a na Jadranu do 25°C. Bura će postupno prestati i zapuhati će maestral.

U nedjelju, vrijeme će se promijeniti, prognoziramo naoblačenje sa sjevera uz kišu, a moguća je grmljavina. U Dalmaciji će se zadržati sunčano uz jak maestral. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti od 18 do 23, a na Jadranu između 20 i 25 °C.

