Župan Andrović: Treba pričati o pozitivnim stvarima koje je HDZ napravio

Podijeli:







Izvor: N1

Gost Dnevnika bio je župan virovitičko-podravski i jedan od 10 novoizabranih članova Predsjedništva HDZ-a, Igor Andrović.

“Svi mi koji smo u stranci smo ljudi Andreja Plenkovića, a da su novi ljudi ušli u predsjedništvo, jesu. To je ekipa koja se dokazala u svom radu, to su ljudi koji su bili izborni pobjednici na lokalnim izborima, nisu bez pokrića i oni će aktivno sudjelovati u radu predsjedništva i to je prilika da svi mi aktivno sudjelujemo svojim idejama i politikama u vrhu stranke, što dosad nismo mogli, ali smo mogli kao župani”, rekao je na početku.

Dodao je i kako su se njihove ideje i dosad uvažavale i da su naišle na sluh, kako ministarstava tako i predjsednika Vlade. Kaže i kako vjeruje da će se njihove ideje i dalje prihvaćati.

Ističe i kako je prijedlog deset izabranih kandidata bio logiča, ali da nikome nije bilo zabranjeno da se kandidira. “Sad će svih pet slavonskih županija biti prokriveno. Iza svakog od nas stoji znanje i trud, tako da vjerujem da su izabrani najbolji od najboljih”, veli.

Kaže i kako nisu očistili županijsku organizaciju od starih kadrova:

“Što se tiče županijske ogranizacije, ne bih rekao da smo pomeli stari kadar nego je došlo do izmjene generacija. Svi koji su bili stari kadar i dalje rade u županijskoj organizaciji jer samo takvim zajedništvom i slogom možemo doprinijeti da HDZ provodi politike na dobrobit svih građana i županije i RH”, kaže.

Naposljetku je komentirao i premijerovu izjavu da se HDZ stigmatizira i da im se puno toga stavlja na teret.

“Čitajući medije svakodnevno naravno da osjetite da nas se stigmatizira. Gledajući u povijest HDZ-a možda i postoje razlozi za to, ali mislim da se možda više treba pričati o onim pozitivnim stvarima koje je HDz napravio”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.