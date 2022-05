Podijeli:







Strategiju mađarskog premijera Viktora Orbana oko pregovora s Europskom unijom oko embarga na rusku naftu u N1 Studiju uživo komentirao je novinar Euronewsa Sandor Zsiros.

“Mislim da je njegova strategija izvući maksimum iz pregovora s Europskom unijom o embargu na naftu. U posljednja dva dana vidjeli smo više komentara mađarske vlade, govore da trebamo europski novac da bismo promijenili energetski sustav, a drugi cilj bi možda mogao biti proširiti mogućnost Mađarske da uzvozi rusku naftu jer vidimo da je ta nafta puno jefitnija i MOL te mađarska država ostvaruju golem profit na ovoj ruskoj nafti. Orban bi htio proširiti ovaj biznis, a istovremeno bi htio dobiti sredstva kako bi promijenio energetsku strategiju zemlje. Ima šanse dobiti taj novac. Prema analitičarima, EK će ponuditi stotine milijuna eura vladi kako bi se riješila ruske nafte. Moraju razviti jadranski naftovod koji dolazi iz hrvatskih luka do mađarskih rafinerija i čini se da je EK u situaciji gdje sluša Mađarsku po tom pitanju”, rekao je Zsiros.

Hrvatski analitičari kažu da je Janaf izvorno napravljen kako bi posluživao tadašnju Čehoslovačku i Mađarsku, da ima dovoljno kapaciteta. Smatraju da je iza svega pritisak zbog cijena transporta nafte.

“Cijena je ključna stvar. Koliko će biti nafta ako budemo plaćali zapadnjačku umjesto one s Urala. U Mađarskoj su procjene, ako se prebacimo na zapadnu naftu, da će se cijene benzina povećati za 50 do 55 posto, a trenutno Mađarska ima najniže cijene benzina u EU-u. Vlada se boji, nismo sigurni, da ako se samo prebace na ovaj naftovod iz Hrvatske, da će to biti dovoljno za mađarsku ekonomiju. Zasad 80 posto transporta nafte dolazi iz Rusije, ali isto tako EK je prošli put predložio dvije godine tranzicijskog razdoblja za Mađarsku i to bi trebalo biti dovoljno da se promijeni ovaj sustav uvoza. Tu postoji čista računica. Orban pokušava izvući maksimalnu korist i velika je šansa da će u pregovorima s EU-om dobiti što želi”, smatra Zsiros.

Gomilu reakcija u Hrvatskoj izazvala je i Orbanova izjava da je lako zemljama koje imaju luke i da je Mađarska imala luke prije nego su joj uzeli more.

“Orban je realističan političar. On voli govoriti da je Mađarska u jednom trenutku u povijesti bila velika, da je imala luke i slično, ali mislim da su to samo priče. Orban čini brojne stvari, ali nikada neće moći izmijeniti nijednu mađarsku granicu, neće dobiti nijedan dio teritorija neke druge zemlje. Ovakva retorika je po meni nerealna, Orban je svjestan da nema šasne da to postigne. Ova retorika je možda da zadovolji birače s krajnje desnice, ali mislim da ne vjeruje u to da je lider koji će uspostaviti Veliku Mađarsku. Nema nikakvu moć da to učini”, komentirao je Zsiros.

Dodaje da je Orban političar koji se voli svađati i tući.

“Ako bude u prilici, on će započeti borbu s Hrvatskom. No tu su i druge geste, ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto je dva puta na Facebooku objavio da izjave vezane uz Hrvatsku ne bi trebalo pogrešno protumačiti jer nisu iznesene s lošom namjerom te da Hrvatska i Mađarska moraju biti prijateljske zemlje. Mislim da je ova izjava o moru zapravo pogreška. Kako bih to rekao, Orban često govori brojne gluposti, nije dobro promislio i nije mislio ono što se misli da je rekao. Mislim da se doista iznenadio da je ova izjava izazvala ovakve reakcije, ali mislim da bi u budućnosti trebao biti diplomatskiji nastrojen i da ne bi smio davati takve izjave”, rekao je Zsiros.

Orban se uopće nije spremio za poremećaj ruske opskrbe

Koliko je teška gospodarska situacija za Orbana ako se odnosi s Rusijom pretvore u one koji se baziraju na one sa strožim sankcijama?

“Brojne europske zemlje pripremaju se za druge scenarije. Ne samo da će EU prestati kupovati naftu i plin iz Rusije, Njemačka se priprema da će Rusija naprosto zatvoriti pipu jer oni to mogu učinit. Ako se to dogodi, Mađarska ništa nije učinila za energetsku tranziciju. Mi smo potpuno ovisni o ruskoj energiji. Mislim da je to tragedija. Trenutačna energetska politika se temelji na tome da se cijene energije snize na minimum. Ako Rusija zatvori pipu, Mađarska će pretrpjeti veliku ekonomsku krizu. Trenutačno u Mađarsku ne dolazi EU novac i to Orbanu stvara dvostruki pritisak”, odgovorio je Zsiros.

