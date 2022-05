Podijeli:







Izvor: N1

Zrakoplovni stručnjak Alen Šćuric gostovao je u Novom danu i komentirao nestanak zrakoplova koji je jučer poletio iz Splita prema Njemačkoj.

“Ja sam jučer razgovarao s više ljudi i hrvatskih pilota, s kontrolom zračne providbe, dobio sam informaciju da je avion poletio iz Splita, gdje je bilo dobro vrijeme i uletio u situaciju kod Slunja koja je bila kobna za njega, naglo je zahladilo i stvorio se oblak ili magla koji je bio nizak iznad slunja, avion je letio na 700 metara, dakle, prilično nisko, i uletio u taj oblak. Pilot se izgubio, njegove zadnje riječi koje znaju u kontroli zračne plovidbe bile su dosta kaotične i panične, napravio je dva kruga iznad Slunja, definitivno se izgubio i na koncu, eto, srušio”, rekao je Šćuric.

Istaknuo je da ovo vrijeme nije loše za veće avione, koji imaju instrumentalnu navigaciju. “Ovdje govorimo o malom sportskom avionu, to je prekrasan sportski avion, za kraće letove, ali baš do Njemačke njime letjeti nije baš preporučljivo, nije najpreporučljivije njime preletjeti Velebit ili Alpe, ali to predmnijeva ipak ljepše vrijeme nego što je to jučer bilo”, rekao je Šćuric.

Dodao je da nije moguće znati koliko je i kako bio opremljen avion. “Ovo nije avion niti za ovakve vremenske uvjete. Pilot nije trebao krenuti na ovaj put ili je trebao odraditi neku drugu rutu, preko Istre ili gdje je već bilo ljepše vrijeme. Jako malo se zna što se desilo, svakako govorimo o malom avionu koji je itekako problematičan i nije nikako za ove uvjete. To su avioni koji nisu opremljeni kao veliki avioni i tu bude svašta”, rekao je Šćuric.

Što se tiče procedura prije uzlijetanja, Šćuric je rekao da su kontrolu putovnica sigurno prošli i da je let trebao biti najavljen. “Nije isto kad imate avion sa 150 ili 200 putnika, procedure su drugačije nego u malim avionima. Njih dnevno ima stotinjak i oni imaju jednostavnije procedure, što je dosta logično. Splitski aerodrom sigurno nije pogriješio u svom poslu”, rekao je Šćuric.

