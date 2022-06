Podijeli:







Izvor: Emica Elvedji / Pixsell

Domagoj Zovak iz Prime Timea bio je gost Newsnighta i komentirao dolazak bivšeg ministra Tomislava Tolušić u USKOK s majicom na kojem je bio Marvelov lik Punisher.

Zovak kaže da je njemu to zgodna poruka.

“Ja bih volio da to ne ostane samo na nekakvoj suptilnosti. Taj Punisher kao Marvelova antijunak, on je baš netko tko nema moralnih skrupula. On je u svojoj borbi protiv zla spreman na sve… To je zanimljivo kod tog lika i ja se iskreno nadam da je Tole ovime htio pokazati da je on spreman na sve. Da je on sad stvarno spreman neke ljude povući za sobom dolje u glib u kojem je on završio i bačen je”, govori Zovak.

Napominje da bi volio da je Tolušić time poslao poruku svim svojim kolegama u HDZ-u da ga se čuvaju.

“Vidim da je bio jako dobro raspložen. Tako da kažem, to ja sad priželjkujem i učitavam neko značenje za tu majicu, a možda je slučajnost. Ja se nadam da je to neka poruka i da on planira na tom suđenju biti tako brutalan kao što je Punisher”, kazao je.

“Ako je stvar Punishera, ja se samo nadam da je to poruka HDZ-u da je ovaj gospodin željan kažnjavanja. Nadam se da će kazniti neke HDZ-ovce”, dodao je.

