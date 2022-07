Zorić: Marić ne bježi, imao je dovoljno vremena za to u posljednjih šest godina

Podijeli:







Direktor Hrvatske udruge poslodavaca Damir Zorić gostovao je u Newsroomu i komentirao ostavku ministra financija Zdravka Marića.

“Nije nam svejedno u HUP-u tko će biti ministar. Ministar financija je uvijek bio jedan od najvažnijih sugovornika za gospodarstvenike i poslodavce. Marić je bio jedan od onih ljudi s kojima je suradnja bila dobra. Trebalo bi biti normalno da vlast komunicira, ali on je spadao u redove onih ljudi koji su kvalitetno komunicirali. Nije uvijek sve prihvaćao, ali je htio raspravljati i provoditi one stvari koje je trebalo. Ministar financija nije popularna osoba, jer mora znati reći da se nema, zaustaviti one koji troše protivno poreznim stavkama”, rekao je Zorić.

Kako navodi, posljednje četiri godine bile su veoma izazovno vrijeme za Marića, ali i cijelu Vladu.

“Možemo govoriti o krizi u zdravstvu, o dugovima koje institucije imaju prema veledrogerijama, svi su ti problemi završili kod njega u kabinetu. Zato se o njemu govori s respektom, jer je on sve te probleme riješio”, rekao je.

Komentirao je porezne reforme koje je pokušao provesti Marić.

“Bilo je nekoliko krugova poreznih reformi koji su išli na ruku građana. Bez većih neto plaća nema potrošnje, bez potrošnje nema PDV-a i bez PDV-a nema proračuna. Pitam vas gdje su drugi? zašto oni nisu proveli nekakve reforme kako ne bi došlo do gomilanja dugova?”, pita se Zorić.

Kaže da je razlog Marićevog dobrog rejtinga njegov rad.

“Čak su i iz oporbe poručili kako je dobro obavljao svoj posao”, rekao je.

Na upit novinarke o mogućnosti da je Marić na neki način “pobjegao”, Zorić odgovara:

“Mislim da nije pobjegao. Čovjek je imao dovoljno prilika da bježi bez problema. Što će biti najesen, teško je govoriti jer krize su nepredvidiva vremena”, rekao je Zorić.

Komentirao je novog ministra financija Marka Primorca.

“Dobra stvar u svemu je da ga stručnjaci hvale, a nemam im razloga ne vjerovati. Nadam se da će svojom mladošću omogućiti izvršavanje svih zadataka”, rekao je.

