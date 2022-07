Milanović o Plenkovićevom posjetu BiH: Kod njega je sve u funkciji PR-a i dojma

Podijeli:







Izvor: N1 / Zoran Pehar

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na svečanom otvorenju osmog izdanja ELSA Ljetne pravne škole na temu Diplomacije i prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Nakon toga dao je izjavu za medije.

Najprije je komentirao posjet premijera Andreja Plenkovića Bosni i Hercegovini. “Njegov posjet ne znači ništa. Kod njega je sve u funkciji PR-a i dojma. Apsolutno sve. Naravno da nitko od nas nije imun na to. Trudiš se ostavit nekakav dojam. Međutim, koji je smisao ovog posjeta? Dobrodošao i ne mogu se uplitati na bilo koji način. Logično je da hrvatski premijer ide tamo”, kazao je Milanović.

“Ali sada, nakon što je visoki predstavnik najavio nekakve promjene. Ipak se može. Mjesecima se šuti. Visoki predstavnik ipak može, kad hoće. Nažalost, tu se ipak moram složiti sa Srbima i Dodikom jer su tu upravu – nije ga izabralo Vijeće sigurnosti. Sustav tako funkcionira”, prenosi RTL Milanovićevu izjavu o najnovijem potezu visokog predstavnika.

“To što stoji na papiru kada pogledam, prije svega koristi njemu i njegovom manipuliranju situacijom nakon izbora u BiH. Hrvatima si dao neku sirotinju. Znači ipak možemo? Što je s izborom članova predstavništva još sljedeće četiri godine? Tamo će i dalje biti biran netko tko ih ne zastupa. Tko nije dobio ni dva glasa. O tome se više ne razgovara”, smatra predsjednik.

“Gdje je tu gospodin Plenković? Ima li on još nešto reći o tome? Ja ovo ne smatram ničime nego jednostavno milostinjom za Hrvate”, istaknuo je predsjednik i pozvao visokog predstavnika da ukine sve mjere njegovih prethodnika koje su donesene na štetu Hrvata. “Gospodin bi trebao poništiti jer može. Pozivam ga mjesecima, a Plenković šuti. Zašto ranije nije udružio snage sa mnom? Njegove su veće ako to želi. Da izvršimo pritisak, a to možemo još uvijek”, naglasio je Milanović.

“Ovo ima elemente zla jer imamo na raspolaganju moćne instrumente”, dodao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram