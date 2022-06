Milanović usporedio EU s dementorima: “Kad je happy hour, svi piju jeftinije”

Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik Zoran Milanović održao je konferenciju za medije.

Tema BiH i statusa Hrvata – hrvatski vitalni nacionalni interes

“Nastavit ću raditi ono što smatram da mi je dužnost i obaveza prema Ustavu. Ne brojim prošle dane otkad sam predložio sastanak Vijeća na nacionalnu sigurnost na temu BiH i Ukrajine. Tema BiH i statusa Hrvata, rasturanja, uzimanja svih prava, to je hrvatski vitalni nacionalni interes. Ne mislim pritom na opstanak, ali previše je Hrvatska napravila i doprinijela i u nama nema želje za osvetom nego za uređivanjem stanja u BiH i da ona postane članica EU-a.

Prošli tjedan svjedočimo odlasku trojice europski lidera u Kijev i uime svih članica čujemo da će Ukrajina dobiti status kandidata, i Moldava pride. Dobro, o tome se govorilo, to je bila inicijativa poljskog predsjednika. Odjednom one imaju status kandidata iako se tome kategorički protivila garnitura država prije tri mjeseca”, rekao je.

“Neka Ukrajina dobije status, ali ona kao i Moldova ima ogromne sigurnosne probleme geopolitičke naravi, a EK odjednom piše preporuku. To je prilika da se jadnoj, rastresenoj BiH da status kandidata kao čin povjerenja, nade… Rade sve uz podršku dementora, to su oni koji srču energiju, to je međunarodna zajednica u BiH, od nje ne da rade dobru koloniju, nego otirač. Sad imamo priliku”, dodao je.

“BiH je prepuštena sama sebi”

Nastavio je o situaciji u BiH: “Sad imamo priliku BiH dati palac gore. Dug postupak, trajat će to. I računaš, to je to. Sad ne moraš blokirati Finsku i Švedsku, nego ajmo dati BiH status kandidata. Tko može biti protiv toga? Hrvati u BiH bi bili najsretniji da je promijenjen izborni zakon. U BiH se sve utjeruje, sve se na silu proglašava. Visoki predstavnik radi što ga je volja bez pravne osnove. Status kandidata BiH svi pozdravljaju. Čovjek ne mora biti cinik kad bi uspoređivao uvjete Ukrajini i Moldavi s onima BiH. BiH ima uvjet da mora promijeniti izborni zakon, a to se opstruira. Ajde da postave Ukrajini uvjet mirne reintegracije Krima. To je isto. Ali takav argument očekujem od cinika, od hrvatske politike, od premijera koji mjesecima izbjegava sastanak Vijeća za sigurnost i krši ustavne obaveze.”

“Pozivam i HDZ-ovce da se probude, umiju, vide zašto se ovo događa. Koji su tu primarni interesi? U BiH živi pola milijuna Hrvata, europskih građana. Moram se sramotiti da ovakva pisma piše slovenski predsjednik, a ne hrvatski premijer”, istaknuo je Milanović.

“Čak i da smo sami, imamo se pravo kao Hrvatska postaviti. Može Ukrajina? Ruše se svi kriteriji. Ajmo dati BiH najviše što možemo dati u ovome trenutku. Tko su ti koji su protiv? Njemačka diplomacija? Neka kažu. Godinama rade protiv BiH. Nisam slučajno spominjao dementore iz “Harryja Pottera”. To su sisači energije. BiH je gora od kolonije jer se iz kolonije bar sistemski izvlačilo i ulagalo. To je zemlja koja je prepuštena sama sebi. I još moram slušati da imamo planove za komadanje BiH. Hrvatska je u ratu spasila BiH. Za nagradu čekali smo sto godina da uđemo u EU. Čije smo mi budale”, pitao je predsjednik.

“Da se vratim na Plenkovića. To je privatna politika. Plenković opstruira izbor ambasadora. Zašto se to radi, da ja ne bih imenovao neke prijatelje, a koje to”, pitao je. “Imenovali smo samo Biščevića na Plenkovićev zahtjev, potpisao sam. S Plenkovićem se ne može razgovarati. Baca frazetine. Pitam te, čovječe, za koga radiš. Ako kažeš da je uvjet za kandidaturu BiH za članstvo u EU promjena izbornog zakona koji vlasti u BiH ne žele promijeniti. Slovenski predsjednik radi nešto što bi trebalo olakšati život hrvatskom premijeru. Uvjet za ulazak BiH u EU-u je promjena izbornog zakona, a oni koji drže ključeve u rukama, to ne žele. To je sadizam, ne mogu to drugačije nazvati. Međunarodna uprava je BiH dovela ispod ruba egzistencije.”

“Podsjećam na dokument HAZU koji su napisali kako pomoći Hrvatima u BiH. Ovo je bio pledoaje iz serijala o teoriji i praksi komadanja BiH, ovo je bila nova epizoda komadanja da uđe u EU”, zaključio je.

“Odluke se u EU donose dilerski”

Odgovarajući na pitanja novinara bi li dao BiH status kandidata bez uvjeta, rekao je: “Pitajte Čovića i Radmanovića i predstavnike Srba i Hrvata koji su s predstavnicima Bošnjaka usvojili odluku Skupštine i uputili pismo Bruxellesu. Oni ne vide problem u tome. Tražiti od BiH u kojoj jedna strana sustavno sve blokira, u čemu im podršku daje Plenković, nije ništa drugo nego sadizam i cinizam. Kompletan politički spektar kaže dajte nam sutra status kandidata. Ne bih radio sve ono što oni traže bezuvjetno, ali je bolje da su nam bliže nego dalje. Kad su dalje od nas, onda se ne zna tko pije, tko plaća. Ovdje se bar zna tko plaća – EU. EU je opasna sama za sebe. Odluke se donose dilerski, ne kokainski dilerski, to su dealovi.”

“Finska i Švedska? Tu se ispriječila Turska koja ima osobni problem sa sjeverni državama. Mi nemamo”, rekao je o njihovom članstvu.

Na čiji mig je dan status kandidata Ukrajini i koji je cilj, glasilo je pitanje. “Pustimo cilj. Kad je happy hour, svi piju jeftinije, ne može samo jedan. To su najveće države, to su pravila komunikacije za koja se mi pravimo da ne vidimo. Ko se sjetio Moldavije? Vjerojatno Rumunjska. Modavija može, a BiH ne. I neš ti, status kandidata. To sve sve preko veze. Ovo je preko veze, ali nije bez veze. Ima smisla da se Ukrajini da status kandidata, ali što je s BiH gdje živi i propada pola milijuna Hrvata”, kaže.

Na pitanje očekuje li od premijera da pristane na sastanak Vijeća rekao je: “On tjednima krši svoju ustavnu dužnost. Da ste me to pitali prije tri tjedna, rekao bih da. Sazvao sam pressicu jer je popodne Europsko vijeće na kojem se nepovratno donosi odluka. Šansa je propuštena. Rat u Ukrajini za mene nije bio razlog za trenutno sazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost jer to nije operativno tijelo. I dalje smatram da Hrvatska mora pod svaku cijenu učiniti sve što je moguće. I da ostanemo sami kao Pale sam na svijetu, moramo reći ne možemo. Natjerat ćete tog polulegalno postavljenog visokog predstavnika koji donosi uredbe, a ne upotrebljava ovlasti, da na silu implementira odluku Ustavnog suda BiH u slučaju Ljubić koji postaje zakon, temeljem kojeg Hrvati izlaze na izbore s realnim šansama.”

Na pitanje zaslužuju li onda ove zemlje status kandidata za EU, odgovorio je: “Svi zaslužuju. Nemam ništa protiv. No, razlozi su politički, Ukrajina tehničke razloge neće ispuniti nikad i ne treba je ni vezati tim kriterijama. I BiH treba malo progledati kroz prste, kao i Crnoj Gori, Albaniji i Sjevernoj Makedoniji. U protivnom će biti nigdje…”

Na pitanje zašto se nije priključio inicijativi slovenskog predsjednika rekao je: “Rekao sam – kao da jesam. Zaključili smo na Brijunima da je bolje da jedini potpisnik bude Pahor. Situacija je očajna, koja je poruka Bosancima? Da moraju zaratiti da bi se na njih obratila pažnja?”

Govoreći o summitu u Madridu rekao je: “Ne očekujem ništa. Plenkovićevo ponašanje kazuju da neće napraviti ništa. Što se tiče mog inzistiranja, nemam kontrolu niti utjecaj nad predstavničkim tijelom u Hrvatskoj. Što god mi mislili, sporedno je jer je Turska rekla svoje. Svi pokazuju nevjerojatnu razinu neznanja o BiH.”

“Naš ulazak u Schengen je prije svega u slovenskom interesu. Ne karikiram”, rekao je.

