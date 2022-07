Zoran Milanović: “Ako ćete staviti klimu na 25, onda je radije prodajte Romima”

Podijeli:







Izvor: Matko Begovic/PIXSELL

Zoran Milanović u četvrtak boravi na Korčuli gdje se obilježava proslava Dana Grada Korčule.

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjeluje na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Korčule u prigodi Dana Grada. Nakon prigodnog govora Milanović će obići izložbu “Korčulanska drvena brodogradnja” u korčulanskoj Lođi.

“Most za Korčulu svakako je strateška stvar, no vama treba zračna luka, što je veliki izazov”, poručio je predsjednik Korčulanima na proslavi Dana Grada, komentirajući tako Pelješki most i pitanje koje se nakon toga nametnulo, treba li most graditi i do Korčule, prenosi Dnevnik.hr.

“Krk je dobio most i nakon toga se otok jako promijenio”, istaknuo je predsjednik.

“Drago mi je da je Pelješki most tu, međutim i dalje kad kreneš automobilom za Velu Luku, koliko ti zaista treba?”, pitao se i naglasio važnost borbe za zeleni otok. “Zavidim vam”, rekao je, “Uživajte u svom otoku, ovu ljepotu je nemoguće ne primijetiti”.

Nakon svečanosti predsjednik je odgovarao na pitanja novinara.

Komentirajući današnja uhićenja rekao je kako sustav nacionalne sigurnosti ugrožava stanje u BiH i jučerašnja izjava Bakira Izetbegovića koji “zvecka oružjem”, a ne ova uhićenja. Ovo što se valja u BiH, divlja se i prijeti i politički se ugrožava jedan narod”, naglasio je predsjednik.

“Pitanje nacionalne sigurnosti nije Ukrajina nego BiH”, naglasio je.

“To jesam li se rukovao s Plenkovićem nije vijest, nego ovo što se događa u Bosni”, ponovio je.

O Vladinim mjerama

Govoreći o smjernicama Vlade o uštedi energije rekao je: “Ako ćete staviti klimu na 25, onda je radije prodajte Romima. Klima ne radi na 25. Čim padne kiša nakon Gospe, te mjere više ne vrijede.”

“Nije ovo kritika Filipovića jer što on tu može. Ili će se rat u Ukrajini riješiti ili neće, a na nama je da riješimo probleme svog naroda.”

“Čovjek je potkralj”, komentirao je Visokog predstavnika Schmidta koji je izjavio da ga je Milanović uvrijedio. “Sad će meni, koji sam predsjednik zemlje koja je u Europskoj Uniji, reći neki čovjek kojeg nisam nikada upoznao, da sam ga uvijedio! Pa dobrodošao u svijet odraslih, ja uvrede dobivam na dnevnoj bazi.”

“Ja nemam godišnji odmor”, rekao je. “Sada sam na Hvaru jer je tako lakše i manje komplicirano, jer stalno sam negdje. Danas tu, sutra Imotski, pa Alka, pa Benkovac, tako je jednostavnije. Nisam bio na ljetovanju od 2007. godine.”

