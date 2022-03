Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici u prigodi obilježavanja 20. obljetnice rada i proslave Dana Sveučilišta u Zadru.

Komentirajući odluku suda o oslobađanju dvojice muškaraca koji su govorili da bi premijera Plenkovića trebalo gađati jajima, Milanović je rekao da je Plenković trebao reći policiji da uopće ne podnose prijavu, dodavši da se političari na takve stvari trebaju naviknuti.

“Kad je policija prijavila ljude koji su meni urlali, onda sam ja kao premijer rekao nemojte zbog toga prijavljivati ljude. To se smije, to je mišljenje suda. Čini mi se da je to u redu”, rekao je Milanović.

VEZANE VIJESTI Plenković se čudi Milanovićevoj izjavi da neki u NATO-u nisu znali za pad drona Macron o padu drona u Zagrebu: Svi smo bili prilično šokirani

Slučaj ministrice Nataše Tramišak nije želio komentirati.

Upitan za ministre u Vladi protiv kojih se vodi istraga, odnosno koliko ih je pametno držati u Vladi, Milanović je rekao da on kao premijer nije imao takvu situaciju.

“Ne završi svaka istraga optužnicom niti svaka optužnica kaznom. To je tanak led i uvijek ocjena premijera hoće li i u kojoj mjeri popustiti. Nisam imao takav slučaj i, iskreno, ne znam kako bih postupio u takvoj zamišljenoj, hipotetskoj situaciji. Ja vjerujem da su svi koji nisu osuđeni tehnički nedužni, a onda su nedužni. To je stanje odgovornosti i s tim nije za igrati se, jer onog trena kad to prestanemo tretirati kao jedno od ustavnih načela, onda će zadnju imati DORH”, rekao je Milanović.

“Govorio sam o tome da je opasno da DORH privodi ministre i lišava ih slobode. Ne govorimo tu o postupcima, nego o lišavanju slobode, prosto rečeno – hapšenje. Ministra uhapsiti ne dolazi u obzir bez suglasnosti Vlade”, rekao je Milanović.

Kad je riječ o padu bespilotne letjelice, Milanović je pozvao Plenkovića da pokaže nalaz vještačenja “kao što je pokazao slike detalja iz istrage”. “Neka kaže što su eksperti saznali”, rekao je Milanović.

“Osim opasnih relativiziranja nalaza u istrazi, jer sad imamo nove elemente u toj istrazi, i sad očekujem da Plenković pozove 50 novinara i angažira barem poljoprivrednu avijaciju da lete dok on drži pressicu”, rekao je Milanović.

“S obzirom da ova istraga neće završiti kaznenom prijavom ili pokretanjem istrage protiv neke osobe, da se radi o slučaju iz nacionalne sigurnosti, jedinstvenom, srećom ne fatalnom, što ne bi bilo sigurnije formirati neko istražno povjerenstvo sa stručnjacima da oni donesu mišljenje, da oni provedu istraga. Ovo ne može biti kaznena istraga, tu ne može biti ni nepoznatog počinitelja, ovo je sigurnosna istraga, a ne da daš taj posao vojnoj policiji, koja ono što sazna prenese Banetu, a ovaj to prenese Plenkoviću i oni su pred kamerama 24/7”, rekao je Milanović.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.