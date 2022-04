Podijeli:







Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović posjetio je domaći start-up za STEM edukaciju CircuitMess d.o.o., tvrtku koja se bavi proizvodnjom elektroničkih uređaja za široku potrošnju.

“Tri tjedna se muljalo i petljalo, nepotrebno. Da bi se na kraju okupili predstavnici nekoliko istitucija koje nekoliko školovanih generala ne razumije. Što ti se treba dogoditi da iskoristiš trenutak pažnje da organiziraš presicu i prelet aviona 500 metara iznad grada, tri dana nakon što je na grad pala potencijalna bomba koja to ustvari nije. Da se razumijemo, nema eksploziva. Nije bomba sve što izgleda bomba. Bomba uništava, 50 kilograma raznese Mamuticu skoro. Nismo čuli je li bilo eksploziva. 50 kila TNT-a pomete pola Zapruđa. A to se govorilo, na suho, umjesto da se čeka analiza. Dakle, nije tako strašno kao što je moglo biti, a htjelo se reći da je strašno”, rekao je.

“Imenovao sam veleposlanika na molbu Andreja Plenkovića”

Rekao je da u politici ima puno toga što nije racionalno.

“Povremeno se čujemo”, rekao je o odnosu s premijerom pa nastavio o veleposlanicima:

“Hrvatska ima službu koja funkcionira, ali nemamo ambasadore i ambasadorice. Vojni ataše ako mu prođe četiri godine mandata, automatski se vraća u Zagreb. Ako se oko razriješenja ambasadora ne mogu dogovoriti Vlada i predsjednik, on ostaje doživotno tamo. Ja sam jedno imenovanje potpisao, veleposlanika u Srbiji, to sam napravio na molbu Andreja Plenkovića. Što se dalje dogodilo? Čovjek je htio potpunu kontrolu, to se neće dogoditi. U jednom trenutku će morati doći njegov ministar, ovaj koji se razočarao Merkelicom i razgovarati s Orsatom Miljenićem”, rekao je.

“Ljudi su 45 minuta slušali Markove konake”

Ponovno o dronu:

“Ne razumije se što je izneseno, ljudi sa školom i bez škole ne razumiju što je rečeno osim što su 45 minuta slušali Markove konake. Otpočetka je komisija korištena. Ali jučer sam to govorio, što vam to sad vrijedi? Trebalo je osnovati državno povjerenstvo, ovo nije posao za DORH. Što će DORH ovdje raditi, ići po udolinama Harkiva i tražiti Rusa ili Ukrajinca koji je to ispalio? Neće. To je pitanje nacionalne sigurnosti. Dosad nije bilo susreta s takvim situacijama, ali se nije dopustilo da u analizi i donošenju zaključka sudjeluje bilo tko tko nije pod čvrstom kontrolom HDZ-a”, veli.

“Opet pet točaka”, rekao je o Paladininom planu. Dodaje i kako se nada da će se nešto pokrenuti.

“Ako je sudbina, Bog, priroda htjela da se dogodi taj potres, onda ako si već dosad kilavo radio taj posao, sad to pokušavaš prenijeti na nekog drugog. Sutra će reći: ‘Ma taj i tako nije naš’. Kužim ih, vidim ih”, rekao je o Paladini i rekao je da ga njegova imovina ne zanima i da je to posao DORH-a.

“Bruxelles je u mnogo stvari nadređen Zagrebu”

“Plenković je rekao da ide u rekonstrukciju Vlade, ministri su na teškim drogama, pod navodnicima, na apaurinima jer ne znaju što će biti sutra s njima. To podsjeća na ruski način obuke. Smijeni čovjeka, priopći mu to, neće ići u Sibir ni u Staru Gradišku. Dovedi novi tim i po mogućnosti neka budu stranački ljudi jer koji si vrag išao na izbore s listom, a sada mi dovodiš neke eksperte”, rekao je.

Smatra li da zaposlenicima javnih i državnih službi treba dići plaće?

“Jako teško pitanje. U ovom trenutku je opravdano sve što malo stabilizira situaciju. Hrvatska se malo oporavila. Ovakvih tvrtki ovog tipa, potpuno neovisnih o politici, ima premalo”, kaže i dodaje da ih se obeshrabruje. Dodao je da dužnosnicima nikako ne treba povećati plaće.

“Za mene je najsvetija odgovornost hrvatskog javnog djelovanja da se izbore i da pokažu da im je stalo do svakog eura europskih fondova jer što mi dobivao od EU i NATO-a zauzvrat? Predali smo dio suverenosti, nismo potpuno samostalni u donošenju odluka, Bruxelles je u mnogo stvari nadređen Zagrebu. Samo taj novac dobivamo zauzvrat. Upravo taj novac omogućava da digneš plaće učiteljima”, rekao je.

