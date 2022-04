Milanović: Je li eksploziv na dronu s filmskog seta? Da pitamo Clinta Eastwooda?

Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik Zoran Milanović u Rijeci se susreo s tamošnjim gradonačelnikom Markom Filipovićem.

Najprije je govorio o riječkom Sveučilištu. Kaže da ima broj studenata koji nije ni prevelik ni premalen te da je pratio stvari koje su se događale u kampusu. “Slušao sam sat i pol vremena bez da sam išta govorio, što je rijetko”, kaže.

Rekao je i kako nije slušao konferenciju o istrazi o padu drona, ali da su njegovi suradnici slušali. Kaže kako je otpočetka tu stvar ozbiljno shvatio.

“Slušali smo od premijera, prije svega od ministra pa od premijera koji se navukao, da su to nekakvi eksplozivi, nisi ih mogao maknuti s ekrana. Avioni su letjeli nad Zagrebom dok je davao izjavu i to mu je zadnji put”.

“Trebalo je formirati državnu komisiju”

Na sastanku u Vladi rečeno je da nisu nađeni tragovi eksploziva, rekao je. “Kažu da nije privredni ni vojni, je li to zemaljskog porijekla? Je li to s neba palo? Iz neke druge dimenzije? Ništa nije eksplodiralo. Prema onome što sam kasnije čuo ja sam imao dojam da se tu radi o gaslightingu. Ako nije privredni ni vojni eksploziv, ako je zemaljski, je li s nekog filmskog seta? Da pitamo Clinta Eastwooda? Trebalo je formirati državnu komisiju, ovo su izvanredni događaji, to se nije dogodilo nikad i vjerojatno neće”, rekao je.

Ističe i kako je stvar osuđena na propast i prije nego što počne kada se tako nešto da DORH-u.

“Mene je zanimalo je li u tom letećem objetku bilo TNT-a. Je li se radilo o eksplozivu, o recimo 50 kilograma, koji bi, recimo, susašačku gimnaziju pretvorio u pepeo ili je samo oštetio? Pedeset kila TNT-a bi razvalilo i Mamuticu. To je deset tenkovskih granata i više u jednom. Na kraju eksploziva nema ni privrednog ni vojnog. Pa kojeg ima? Zadnjih deset dana je bilo peglanje neozbiljnih izjava ministra i premijera”, kaže.

Rekao i kako premijera i ministra Banožića od početka moli da ne govore pa se osvrnuo na današnju presicu opaadu letjelice:

“Vojni profesionalci ne kuže što se tamo govorilo jer se nije govorilo ništa. Govorilo se na način da premijer ne ispadne budala”, veli.

“Volim raditi s ljudima koji imaju malo pameti”

Izjave o NDH iz Splita nije htio komentirati i rekao je neka sada to malo komentira premijer. Rekao je i da ne želi komentirati rekonstrukciju Vlade jer nema što komentirati.

“Ne vidim kako ovo doprinosti učinkovitosti Vlade i ljudima koji rade u Vladi. Dakle, makni ministra, zamijeni ga i nastavi raditi”, rekao je. Dodaje i kako će o Banožićevoj smjeni odlučivati premijer.

“Ja volim raditi s ljudima koji imaju malo pameti, nešto morala, koji poštuju zakon. Mislim da to nisu previsoki kriteriji”, kaže.

O smrti rukometaša u Sjevernoj Makedoniji kaže da slučaj nije detaljno pratio i da ne može nagađati radi li se o zataškavanju.

Ponovno se osvrnuo i na pad letjelice, kaže kako samo saznali da “ova letjelica je ili nije zemaljskog porijekla, možda je priviđenje”.

“Ovo nije tipično kazneno djelo, za ovo nitko nije potpuno kompetentan, ova istraga neće voditi do podizanja optužnice, kaznenog progona i presuda, tome DORH služi”.

“Fućka mi se hoće li Srbija imati dva ili tri MIG-a dok imamo zaštitu NATO-a”

Komentirao je i naoružavanje Srbije :

“Ja ne znam tko će njih napasti. Njihov novac, njihove odluke, njihova stvar. Oni nisu članica NATO-a, to ne žele. Ostali su bez patrona preko noći i to je jako traumatično buđenje, vjerojatno mamurluk i sada kupuju neke kineske sustave koji su kopije ruskih sustava, vjerojatno za klasu slabiji. Ali što će s time? Hrvatska ih neće napasti, Amerika ih neće napasti. Ako ih napadnu, što će s time? Mogu srušiti opet dva aviona i biti ponosni na to. Hrvatska je u NATO-u, Srbija nije, dakle, fućka se meni dok god Hrvatska ima tu vrstu zaštite, hoće li Srbija imati dva ili tri MIG-a ili nekakav sustav zemlja-zrak. Ja samo gledam i divim se političarima kako ljudima prodaju tako trulu priču jer to košta”, kaže.

“Srbija se mora odlučiti, ali vrlo jasno, gdje pripada. Neki dan su glasali za isključene Rusije iz Komisije za ljudska prava UN-a. Nisu bili suzdržani, nego su glasali protiv. S tim stvarima se želim baviti što manje, ali drago mi je ako je moj susjed progledao”, veli.

Rekao je i kako se nada da će u Francuskoj predsjednik ostati isti.

