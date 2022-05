Podijeli:







Zoran Mamić povukao je pravni potez kojim će pokušati srušiti pravomoćnu presudu za izvlačenje novca iz Dinama. Mamić je putem svojih odvjetnika Šime Mataka, Rajka Čogurića i Jovane Puhalo od glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek zatražio da podnese zahtjev za zaštitu zakonitosti kako bi se utvrdilo da odluke donesene protiv njega nisu bile u skladu sa zakonom, Ustavom i međunarodnim pravom.

Kako je odvjetnica Jovana Puhalo rekla tportalu, zahtjev za zaštitu zakonitosti izvanredni je pravni lijek čije je podnošenje u isključivoj ovlasti glavnog državnog odvjetnika, a o njemu odlučuje Vrhovni sud. Nitko osim glavnog državnog odvjetnika ne može podnijeti navedeni zahtjev pa ni okrivljenik, koji samo može podnijeti prijedlog glavnom državnom odvjetniku.

Puhalo navodi kako bi prema zakonu Hrvoj Šipek trebala prihvatiti Mamićev prijedlog i smatra, ako se to ne dogodi, da bi to bilo njegovo kršenje.

Obrana Zorana Mamića smatra da je u njegovom slučaju došlo do povrede prava na pravičan postupak i to u dijelu u kojem se svakome jamči da ima pravo na suđenje pred zakonom ustanovljenim neovisnim i nepristranim sudom. Drže da je ponašanje predsjednika vijeća u tom postupku, suca Darka Krušlina, konkretno primanje sata od Zdravka Mamića, što on ni ne spori, dovodi u pitanje njegovu nepristranost.

Napominju da je nepristranost suca Krušlina ozbiljno dovedena u pitanje i da je to utvrdio i Ustavni sud Republike Hrvatske u ožujku, kada je usvojio ustavnu tužbu Damira Vrbanovića, jednog od okrivljenika u ovom postupku, te je u odnosu na njega ukinuta prvostupanjska i drugostupanjska presuda.

Podsjećaju da je predmetnom odlukom Ustavni sud utvrdio kako je u odnosu na Damira Vrbanovića došlo do povrede prava upravo u dijelu u kojem se svakome jamči da ima pravo na suđenje pred zakonom ustanovljenim neovisnim i nepristranim sudom.

Dodaju da, iako Ustavni sud nije problematizirao moguću krivnju suca Krušlina za primanje mita od Zdravka Mamića, već njegovo druženje s jednim od okrivljenika, to može pobuditi sumnju u njegovu nepristranost.

Odvjetnički tim stoga drži da se, s obzirom na to da je ustavna tužba Zorana Mamića odbačena iz formalnih razloga, bez ulaženja u meritum, može pretpostaviti da bi Ustavni sud donio istu odluku i u odnosu na njega da je ušao u meritornu ocjenu njegovih prigovora.

‘Ovako imamo pravno neodrživu situaciju da je u odnosu na jednog okrivljenika ukinuta pravomoćna sudska presuda iz razloga što predsjednik vijeća nije bio nepristran, dok u odnosu na ostale takva presuda i dalje proizvodi učinke, iako je očigledno da se ti razlozi nedvojbeno odnose i na ostale okrivljenike pa tako i na Zorana Mamića. Glavna državna odvjetnica morala je u skladu sa svojom ustavnom zadaćom zaštitnika Ustava i prava podnijeti prijedlog za zaštitu zakonitosti, a sve kako bi najvišem sudu u Republici Hrvatskoj dala mogućnost preispitivanja očigledno kontaminiranih odluka donesenih u kompromitiranom postupku. Pritom je od najveće važnosti naglasiti da glavna državna odvjetnica uopće ne mora ocjenjivati je li u konkretnom slučaju došlo do povrede prava na pravičan postupak s obzirom da je to već utvrdio Ustavni sud. Dovoljno je, dakle, da prihvati utvrđenja Ustavnog suda’, kazala je odvjetnica Puhalo tportalu.

