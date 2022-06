“Znamo da će nam sankcije Rusiji štetiti, no to je cijena koju možemo žrtvovati”

Podijeli:







Uoči prvog posjeta premijera Andreja Plenkovića njemačkom kancelaru Olafu Scholzu naša reporterka u Berlinu Katarina Brečić razgovarala je s Josipom Juratovićem, zastupnikom SPD-a u njemačkom parlamentu.

Komentirajući posjet Plenkovića Njemačkoj Josip Juratović je rekao: “To je prvi službeni posjet novoj vladi, to je važan posjet. Tu će se dogovoriti niz tema, oko Eurozone, oko Schengena, po pitanju ukrajinske krize i sankcija, kao i teme o sigurnosti i obrani vezano uz Švedsku i Finsku, a sigurno i Zapadni Balkan i pozicija Hrvatske.”

O potpori hrvatskom ulasku u Schengen dodao je: “Bilo je nesuglasica oko pitanja Schengena, Hrvatska je ispunjavala tehničke uvjete, ali ne i političke zbog problema na granici i odnosu prema izbjeglicama. Nadam se da se to popravilo. Zeleni su kritizirali Hrvatsku, ali nadam se da je Hrvatska neke procese pokrenula, ispunila uvjete, slučajevi nasilja se ne mogu sakriti. Dobro da Hrvatska više ne govori da ti slučajevi nisu istiniti, nego da iskreno istraži probleme i riješi ih.”

Smatra da nema razloga da se dobri odnosi između Hrvatske i Njemačke ne nastave: “Obje zemlje smo članice EU-a, naši politički sustavi temelje se na demokratskim vrijednostima EU-a i tradicionalno su Hrvatska i Njemačka u dobrim odnosima i to ne mijenjaju vlade. Oni ne ovise o tome tko je na vlasti, nego kako se dvije zemlje usklađuju u rješenjima.”

“Branimo demokratizaciju istoka Europe”

Komentirajući rat u Ukrajini Juratović je rekao: “Što se tiče pomoći Ukrajini, ondje branimo demokratizaciju istoka Europe. Ako smo Unija koja se temelji na demokratskim vrijednostima, obavezni smo ih štititi i u Ukrajini. Mislim da tu ne bi smjelo biti razlike između Hrvatske i Njemačke.”

Ističe da je rast cijena energenata najmanje što možemo učiniti u obrani demokracije:

“Sve sankcije su usuglašene s EU-om, znamo da će štetiti i nama, ali to je cijena koju mi iz mirnog spektra možemo žrtvovati da se pomogne Ukrajini, to je najmanje što možemo učiniti ako želimo ostati vjerodostojni. Milanovićevi komentari ne koriste miru i stabilnosti. Time se nitko ne bavi, to je više za zabavu hrvatskoj populaciji.”

“Nacionalistički zatvor u BiH”

Smatra da je nacionalizam jedan od većih problema u BiH: “Mislim da je i nacionalizam u pitanju kao glavna rak rana ne samo BiH, nego i cijele regije, ali i Zapadnog Balkana. Što se tiče BiH, tamo je nacionalizam prisutan na sve tri strane i to je glavni problem kao i trojka – Izetbegović, Dodik i Čović koji već tri desetljeća drže narode BiH u nekoj vrsti nacionalističkog zatvora i straha gdje ljudi prihvaćaju i korupciju i sve samo da ne dođe do rata. Za nas je nerazumljivo da treba prihvatiti da netko sad blokira financiranje izbora – izbori su temelj demokratskog sustava. To je znak koliko odgovorni s hrvatske strane nanose štete demokraciji i ugledu Hrvatske.”

O susretu Olafa Sholza i Aleksandra Vučića je rekao:

“Bio sam u Srbiji prije dva tjedna kad sam jasno rekao da se mora opredijeliti, nesvrstanih više nema. Ugovor s Rusijom je istekao krajem svibnja i za to imamo razumijevanja ako se napravi ugovor da se ljudima omogući grijanje, a s druge strane mora se jasno odrediti prema ciljevima koje provodi EU, prije svega političke i društvene ciljeve. Mislim da Srbija još puno mora učiniti.”

