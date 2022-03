Podijeli:







Politički analitičar Jakov Žižić gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao moguću rekonstrukciju Vlade, o kojoj se u zadnje vrijeme priča.

Komentirajući dvoboj između Mostova Nikole Grmoje i HDZ-ova Marija Kapulice, koji su se u studiju N1 televizije najprije sukobili zbog kluba u Slovenskoj 9, a onda okladili u nastavak svoje političke karijere, Žižić je rekao da je pitanje tko će biti sekundanti u tom dvoboju.

“Tu bi poligraf trebao odlučiti istinu, a što ako poligraf kaže da su u pravu i Grmoja i Kapulica?”, upitao je politički analitičar.

“Iz ovoga vidimo da se glavnina sukoba događa između HDZ-a i Mosta, a ne HDZ-a i SDP-a. Pokazalo se da su oni najveći rivali i okosnica sukoba opozicija – vlast”, rekao je Žižić.

Upitan koliki je koalicijski potencijal Mosta, Žižić je rekao da je glavni problem Mosta to što je njihov koalicijski potencijal dosta uzak, jer stalno ulaze u sukobe s ostatkom oporbe.

“Različiti su u odnosu s HDZ-om po pitanju upravljanja državom, oko identitetskih pitanja su jako suprotni u odnosu na SDP i Možemo. Njihov potencijal za širenje je možda Fokus i Dario Zurovec, ali zapravo im je dosta sužen taj prostor i to je veliki problem”, rekao je Žižić.

“HDZ ima ogroman koalicijski potencijal”

Što se HDZ-a tiče, tu je priča drugačija.

“HDZ, kad je u centru, a sad imam tvrdo centristički HDZ, ima nikad veći potencijal. Kad je centristički, isušuje ovo što je u centru, može ići i prema IDS-u i prema Domovinskom pokretu, imaju ogroman koalicijski potencijal”, rekao je Žižić.

Komentirajući najave o rekonstrukciji Vlade, politički je analitičar smatra da neće doći do zamjene baš toliko ministara koliko se zaziva, jer bi se na taj način pokazala slabost Vlade. “Opozicija broji koliko je ministara smijenjeno. Tu vrstu slabosti i ranjivosti neće pokazati, ali želi se javnosti dati do znanja da će doći do smjene nekih ministara. Imajte na umu, koliko god da HDZ ima kadrovski bazen, ali i on je isušen i pitanje je gdje naći ljude u koje premijer može imati povjerenja, gdje može imati bazu podrške i da su oni sami spremni prihvatiti se dosta odgovornih dužnosti”, rekao je Žižić.

Spomenuvši Ivana Anušića i osječko-baranjski HDZ, Žižić je rekao da HDZ-u, kad god je u centru, trebaju ljudi koji imaju vezu s desnom bazom, a da je Anušić definitivno ta osoba.

“Očito postoji šum u komunikaciji Tramišak i Plenkovića”

“Ako govorimo o smjeni ministrice Nataše Tramišak, tu treba uzeti u obzir da ona uživa povjerenje Anušića, da su dosta premoćni u tom dijelu Hrvatske, izbore dobivaju u prvom krugu, i teško je zaključiti da će tu doći do promjene”, rekao je Žižić.

Dodao je da očito postoji šum u komunikaciji između Tramišak i Plenkovića. “Ipak je on taj koji kontrolira svoj kabinet, njegova je zadnja, moć je centralizirana u njegovim rukama i vidimo komunikacijski šum između njih dvoje i prema tome možemo nešto nagađati da ipak postoje problemi u odnosima i da ona nije lojalna i vjerna premijeru koliko bi on to očekivao”, rekao je Žižić.

Što se tiče ministra obrane, Marija Banožića, Žižić smatra da njegova smjena nije vjerojatna.

“Aladrović će navjerojatnije otići”

“Teško je očekivati Banožićevu smjenu, bez obzira na njegove kapacitete jer bi to značilo veliku pobjedu predsjednika Zorana Milanovića, jer se on na njega najviše okomio, smatrajući ga neuralgičnom točkom Vlade i pokazalo bi slabost predsjednika Vlade. Čini se paradoksalno, ali čini se da je pozicija Banožića sigurna, jer se njegovom smjenom ne želi dati na važnosti kritikama predsjednika”, rekao je Žižić.

Najnesigurnijim je pozicijama ocijenio one ministra Josipa Aladrovića i potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića, za čiju smjenu, pak, kaže da se radi o vrlo teškoj političkoj odluci.

“Najviše se može očekivati smjena Aladrovića”, zaključio je Žižić.

