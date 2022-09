Podijeli:







Izvor: Igor Kralj / Pixsell

Nakon tromjesečne odgode 1. listopada Zagrepčanima stiže novi i, kako iz Holdinga navode, pravedniji način prikupljanja i naplate otpada, a vrećice su se našle u prodaji 15. rujna.

Zagrebački gradonačelnik Tomašević s predstavnicima Zagrebačkog holdinga, podružnice Čistoća, predstavio je prvog dana rujna novi sustav odvoza komunalnog otpada.

Miješani komunalni otpad korisnici usluga prikupljat će u standardiziranim vrećicama za miješani komunalni otpad izrađenima od recikliranog materijala, volumena 10 litara, 20 litara i 40 litara, koje će građani o svom trošku nabavljati u trgovačkim centrima po cijeni od 20, 40, 80 kuna za deset komada, a u prodaji se nalaze od 15. rujna.

Uz ovaj, varijabilni dio, postoji fiksni dio računa od 45 kuna za privatne i 90 kuna za poslovne korisnike.

Vrećice za plastiku i biootpad nastavit će se dodjeljivati kao i do sada, s tim da će se u budućnosti one za plastiku ukinuti korisnicima koji imaju žute kante/kontejnere pa će se u njih plastika moći odlagati kao i do sada – u običnim plastičnim vrećicama.

‘Prvi put ljudi će plaćati uslugu odvoza otpada tako da više plaćaju ako ne odvajaju. To je pravedan model, sustav prema količini odloženog otpada, što smo najavili u izbornom programu. Sustav je usklađen s novim Zakonom o gospodarenju otpadom. Mnogi će gradovi komentirati da neće biti stvarne naplate prema količini, nego po zaduženim volumenima spremnika, pa ako bili puni ili prazni, platit će jednako. Zagreb je jedini veliki grad u Hrvatskoj koji ide u radikalnu promjenu sustava, a to će biti najjeftiniji model putem naplate otpada u službenim vrećicama’, kazao je prilikom predstavljanja noviteta Tomašević.

Što se mijenja?

Miješani komunalni otpad od 1. listopada smije se odlagati samo u standardiziranim vrećicama za otpad. Dok u odvozu i zbrinjavanju otpada koji se reciklira – papira, plastične, metalne i staklene ambalaže te biootpada – nema promjena, u slučaju miješanog komunalnog otpada uvodi se novi model sakupljanja i naplate.

Prema novom modelu, piše Tportal, korisnici usluge plaćat će fiksnu mjesečnu naknadu za odvoz otpada, odnosno minimalnu cijenu fiksne javne usluge, kako to propisuje Zakon o gospodarenju otpadom, odnosno s njime usklađena Odluka o javnoj usluzi sakupljanja komunalnog otpada u Gradu Zagrebu, dok će zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada plaćati kupnjom za to namijenjenih, specijaliziranih vrećica volumena 10, 20 ili 40 litara.

Vrećice će biti dostupne na više od 500 prodajnih mjesta u gradu, uključujući trgovine, trgovačke centre, kioske, poslovnice Zagrebačkog holdinga i druga mjesta.

Cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio) iznosit će 45 kuna (5,97 eura) mjesečno za korisnike usluge iz kategorije kućanstvo, odnosno 90 kuna (11,95 eura) mjesečno za pravne osobe i obrtnike. Fiksnom iznosu treba dodati cijenu utrošenih vrećica i tako dolazimo do mjesečnog troška za odvoz otpada, piše Tportal.

Naš detaljan vodič za korištenje ZG vrećica možete pronaći na ovom linku.

