ZET uvodi novitete za lakše snalaženje u prometu

Izvor: Patrik Macek/PIXSELL

Zagrebački električni tramvaj predstavio je novitete kojima planira modernizirati prijevoz putnika.

U tramvajima će postaviti ekrane na kojima će bti prikazana tramvajska trasa, koliko vremena treba do dolaska na iduću stanicu, kao i na koje se druge linije može presjesti.

U sklopu projekta modernizacije i nadogradnje sustava za nadzor i upravljanje prometom, ZET testira nove ekrane koji će putnicima olakšati snalaženje u prometu.

“Na primjer, zasloni će sadržavati grafički prikaz stajališta na trasi, kao i prikaz vremena potrebnog vozilu da dođe do sljedećeg stajališta ili do krajnjeg odredišta. Također, pri dolasku na iduće stajalište prikazuje se informacija o drugim linijama koje koriste to stajalište, druge tramvajske i autobusne linije. Tako da, putnici će imati informaciju o mogućnostima daljnjega presjedanja”, rekao je glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba za HRT.

Ekrani će pružati i informacije o stanju u prometu, primjerice kada zbog nesreće promet bude preusmjeren. Takvu ideju pozdravljaju i putnici.

“Super, pogotovo za one koji nisu iz Zagreba pa dođu, da se mogu informirati. Drugo mi koji već znamo napamet, Zagrepčani, ali oni koji dođu možda im treba malo više informacija, koji su izvan Zagreba”, kaže putnica Ilonka.

“Odlično, odlično, sve je dobro”, dodaje Nedjeljko.

“To je jako dobra stvar. A još bi bila jedna bolja stvar, vidim u tramvaju da svaki drugi čačka po mobitelu, pa jedan javni mobitel da bude tamo u tramvaju”, dodaje putnik Đuro.

“Čovjek kad dođe, ovako kad čeka, da vidi kad se treba pripremiti za ulazak u tramvaj”, ističe Marijan.

Trenutačno se testira informativni zaslon u jednom tramvaju.

Svakog dana testira se na različitim trasama, a do kraja godine u planu je zaslonima opremiti pedesetak tramvaja.

