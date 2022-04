Podijeli:







Nastavljaju se napetosti u Supetru. Nakon natezanja oko posjeda starog vatrogasnog doma, rano jutros srušen je zid na ulazu u resort hotela Svpetrvs.

Odvjetnik Hrvoje Alajbeg, koji zastupa hotelsku kuću, za Dalmatinski portal rekao je da ovo nije prvi put i da će svakako pokrenuti odgovarajuće pravne korake.

U Gradu Supetru smatraju da se radilo o nelegalnoj konstrukciji na nerazvrstanoj cesti.

O svemu se oglasila i gradonačelnica Supetra Ivana Marković poručivši da se vlasnik hotel Sveptrvs nezakonito uknjižio.

Naš reporter Božidar Lončar razgovarao je s aktivisticom Vladimirom Mascarell koja je kazala da se ne radi ni o kakvom ratu.

“To je bila sasvim normalna intervencija ukidanja bespravne gradnje na javnoj cesti, odnosno nerazvrstanoj cesti Miljenka Smoje kod broja 1. Investitor ju je naprosto pregradio i zatvorio prolaz. To što su se sad u Svpetrvsu smisli da je to njegova cesta, makar je izgubio sve sudove i makar je u zemljišniku to uknjiženo 1/1, to je druga priča”, kazala je Mascarell.

Zaradila je čak i prekršajnu prijavu zbog objave na Facebooku.

“Ja sam izgleda dobila i prekršajnu prijavu jer sam napisala da stoji policija sa strane, ali policija je meni objasnila da ako su imovinsko-pravni odnosi da oni tu ne smiju ništa nego oni tako stoje da se ljudi ne tuku i da osiguraju mir i red. Ja sam to napisala na Facebooku, malo pjesnički s metaforama. Napisala sam svojim riječima da policajci stoje na mjestu i da se neće miješati u taj sukob, ali to su i oni rekli. Oni su rekli da se oni ne miješaju u imovinsko-pravne odnose”, rekla je.

