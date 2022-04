Podijeli:







Izvor: N1

Bivši splitski gradonačelnik, Željko Kerum, gostovao je na N1.

Komentirajući izjavu premijera Plenkovića da je u Splitu sve to dječja igra u pijesku, Kerum je rekao da nije baš dječja. “Ovaj cirkus što radi Puljak i njegov gradonačelnik loš je za sve. Oni sad razvlače. Daj ostavku, idemo na izbore. Što sad to razvlači od nemila do nedraga? Hoda po televizijama, radi pressice, laže…”, rekao je Kerum.

VEZANE VIJESTI Puljak: Plenković se odlučio uključiti u izbore u Splitu, povlačimo Kuzmanića Kaznena prijava Ivici Puljku nakon gostovanja na televiziji

Njegovi vijećnici neće dati ostavke u Gradskom vijeću, jer “Gradsko vijeće nije uzrokovalo ove probleme”.

“Zašto silovati sve u gradu? Ovo je maltretiranje. Što on sad radi? On neki dan na televiziji ne zna što govori, kaže da nije potpisao ostavku prošli tjedan jer kao treba nabaviti kontejnere za gradsku čistoću. Tko god je išta radio zna da te priče ne stoje. Ovo je ruganje grada”, rekao je Kerum.

“On je sam sebe uvjerio da ne laže. To je slučaj za psihijatriju”, rekao je Kerum.

Nikad, kaže, nije bio upoznat s onime što gradonačelnik planira u Gradu. “Ni ja ni moji ljudi nismo dali nijedan prijedlog niti smo htjeli išta od njega”, rekao je Kerum.

“To je maltretiranje građana, ali ufino. On ne govori narodnim jezikom. On je na televiziji izgledao kao gospa od cukra. Sav se rastopio, a laže li ga laže”, rekao je Kerum.

“On je, zapravo, već jednim dijelom psihopat”, rekao je Kerum.

Bitno je, kaže, da sva farsa završi i da se odredi dan izbora pa neka pobijedi tko god hoće. “Samo neka dođe netko tko je prosječno normalan, jer oni su nenormalni pa da grad ide naprijed ili barem stagnira, jer ovo je provalija”, rekao je Kerum.

“Ja ne znam što je on sebi umislio da će biti, premijer, predsjednik države, ali s ovakvom pameću i nastupom on samo ima ambiciju. On podsjeća na slučaj Kolakušić”, rekao je Kerum.

“Taj Kolakušić što je pričao priče, varao narod i narod je glasao. Tako i Puljak. Konstantno dolaze neki tipovi koji gledaju svoj džep i interes, a varaju građanstvo. Sve to skupa je ružno i katastrofalno. Neka raspiše izbore, neka se kandidira, ako je narod lud, neka glasa za njega. Ako je narod naivan, dat će mu glas, ako nije, izabrat će nekoga”, rekao je Kerum.

VEZANE VIJESTI Profesor Klarić: Ako Vlada pošalje povjerenika u Split, tada nastupaju sudovi Meštrović najizgledniji HDZ-ov kandidat za splitskoga gradonačelnika

Puljak će se prvom prilikom riješiti Ivoševića, jer mu Ivošević ništa ne znači, nego ima ambiciju biti na Markovu trgu, smatra Kerum.

“Njegova će karijera biti kao i Kolakušićeva, kad ga narod prozre. Njemu taj pješčani sat curi”, rekao je Kerum.

“Ako Puljak da ostavku, on neće više biti gradonačelnik”, dodao je.

“Ako on da ostavku i dođe do izbora za gradonačelnika, ja sam favorit. Ja moram donijeti konačnu odluku i konačno nastupiti, ali čekamo to njegovo, hoće li dati ostavku ili neće”, rekao je Kerum.

“Nema koga nije prevario, ali ima slatku priču, ima dobar marketing, ali ne radi ga on, nego mu ga radi ovaj stručnjak koji ga plaća”, rekao je Kerum.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.