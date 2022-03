“Zelenski se nada da će doći do prelaska crvene linije i da Zapad vojno reagira”

Podijeli:







Domagoj Bebić, predsjednik Odsjeka za stratešku komunikaciju Fakulteta političkih znanosti, osvrnuo se u emisiji "Izvan okvira" na komunikaciju ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog koju, kao i mnogi, smatra uspješnom.

Govoreći o razlikama u komunikaciji Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog, rekao je Zelenski koristi privlačne medijske sadržaje, dok se Putin oslanja na staru propagandu.

“Imao sam priliku analizirati jedan Putinov govor o aneksiji Krima. To je bilo negledljivo. S druge strane, Zelenski je s tim intimnim, neposredno snimljenim snimkama pokazao da ostaje. Tvrdim da je Zelenski sa svom tom neposrednom komunikacijom uvukao zapadnu javnost u cijelu tu priču. Privlačni medijski sadržaji su nešto čemu ne može odoljeti publika. Danas trebate kontinuirano primati informacije, kakve god”, rekao je Bebić.

Komunikaciju ukrajinskog predsjednika ocijenio je uspješnom.

“Nije nužno da Zapadu odgovara to slušati, ali on drugog izbora niti nema. Njemu tako agresivna komunikacija daje nadu da će doći do prelaska crvene linije pa da zapadni svijet i vojno reagira. On dobro radi ovaj dio da praktički ima uživo nastupe u parlamentima”, kazao je Bebić, ukazujući da unatoč svemu ratu trenutno “pada popularnost” među svjetskom javnosti.

Rekao je da i ukrajinski predsjednik koristi populističke metode.

“To je danas jedan standardni politički diskurs. Politički program se danas otprilike smatra popisom želja. Populistički diskurs je privlačan. Ako sada pogledate i ove standarde koje ima, za razliku od Putina, to su vojna majica, hoodica. To je postao na kraju trend među zapadnim političarima”, rekao je Bebić.

Politolog Žarko Puhovski, koji je s Bebićem gostovao u emisiji, dodao je da je u mnogočemu stvar s ratom počela kod nas.

“Kad se Janša kao ministar u prvoj operaciji u Sloveniji pojavio s majicom koja je na sebi imala broj jedan. To je bio taj pokušaj da se izađe iz ovih uniformiranih admirala, generala… Zelenski to nastavlja”, kazao je Puhovski.

Puhovski je napomenuo i da Zelenski uopće ne govori o ukrajinskim gubicima.

“Amerikanci su imali dnevne izvještaje o svojim gubicima. Ljudima i idoli nekada budu previše”, rekao je.

