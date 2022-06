“Zelenski nije ni blizu milijardera, ‘težak’ je maksimalno 20 milijuna dolara”

Podijeli:







Izvor: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

O situaciji u Ukrajini te krizi koja je zahvatila Europu zbog rata u toj zemlji u Newsnightu je govorio zamjenik urednika ukrajinskog izdanja Forbesa Mihailo Sapiton.

Rekao je da je situacija u Kijevu zasad najbolja od početka ruske invazije, iako nije sasvim sigurno.

“U samom gradu je vrlo mirno, gotovo kao i prije rata. Naravno, tu su oštećene zgrade i infrastruktura, ali kijev se prilagođava novoj stvarnosti, gotovo sve tvrtke su otovrene, možete naručiti taksi, dostavu, sve funkcionira”, rekao je Sapiton.

Komentirao je i embargo Europske unije na uvoz ruske nafte pomorskim putem.

“Europljani su mjesec dana razgovarali o embargu. To je za nas Ukrajince polovična pobjeda. Bit će udarac na ruski proračun, procjene su oko 25 milijardi dolara, no to neće biti dovoljno velik udarac ruskoj ekonomiji. Europa je i dalje ovisna o ruskoj nafti i plinu. Možda se moglo učiniti više, ali u ovakvim okolnostima ovo je zapravo dobro za nas”, kaže Sapiton dodavši da bi u najboljem mogućem scenariju bila zabrana ruske nafte i plina u potpunosti, “ali zbog sastava Europske unije nema šanse da se to dogodi”.

Ukrajinci, kaže Sapiton, njemačku politiku i politiku kancelara Scholza vide kao – izdaju.

“Ako pitate bilo kojeg Ukrajinca o Njemačkoj, bez obzira koliko su Nijemci puni podrške, imidž te zemlje je narušen jer Ukrajinci vide stav vlade i kancelara kao izdaju europskih vrijednosti i izdaju ukrajinaca koji umiru za sigurnost cijelog kontinenta “, rekao je.

Iako se ratu još ne nazire kraj, “procjenjuje se da će za obnovu Ukrajine trebati od 300 milijardi do bilijun dolara”.

A neki se dan na internetu pojavila (dez)informacija da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski milijarder, što je Forbes pobio.

“Predsjednik je težak oko 20 milijuna dolara u najboljem slučaju. Najvrjedniji je udio koji ima u produkcijskoj kući koja, njezina vrijednost je 11 milijuna dolara. Njegova supruga ima neke zgrade, nakit i slično. I u najboljem slučaju sve to iznosi 20 milijuna dolara. Daleko je od toga da je milijarder i mislim da nikada to neće biti”, rekao je Sapiton.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.