Nezavisni saborski zastupnik Hrvoje Zekanović u Saboru je jutros izveo performans - za saborsku govornicu došao je s vrećicom u kojoj je bio bijeli prah.

“Evo nekih simptoma prema kojima se može prepoznati ovisnika o kokainu; često šmrcanje, hiperaktivnost, bezrazložna euforija, proširene zjenice… Narkoman navučen na koku zadržava lucidnost, ima razvijen smisao za prevaru i laž svake vrste…”, započeo je Zekanović svoj govor te potom iz džepa izvukao vrećicu.

“Jučer sam šetao po Pantovčaku, sasvim slučajno, i tamo negdje posred Pantovčaka pronašao sam ovo. Unutra je upravo ono što vi mislite da je”, rekao je Zekanović i počeo mahati vrećicom bijelog praha.

Rekao je da ovim putem poziva ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića i službu za borbu protiv zloporabe narkotika da se “pozabave ovim i naprave izvide na Pantovčaku”.

“Priča o momku Zoranu koji je odrastao u betonskom neboderu na 15. katu”

Nakon toga je rekao da bi “ispričao jednu drugu priču o momku koji se zove Zoran koji je odrastao u betonskom neboderu na 15. katu, u Novom Zagrebu”.

“On bi često u svojoj dnevnoj sobi raspalio ‘Heroj ulice’, zalijepio nosić na prozorsko staklo i gledao što rade njegovi vršnjaci. Ali on nije napravio domaći uradak pa ga mama i tata nisu pustili na ulicu. No kad je prošlo to razdoblje, on se dočepao maturalnog plesa. Tamo je pušio travu, što je nekoliko puta slavodobitno priznao medijima. Taj gospodin je zatim ušao u politiku i čak postao predsjednikom Socijaldemokratske partije. Postao je i predsjednik Vlade naše države, a nažalost i predsjednik države. To je lik koji danas, u situaciji kad jedna Finska itekako strahuje za svoju egzistenciju, on prijeti finskoj suludim idejama”, rekao je Zekanović.

