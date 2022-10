Zekanović pitao Raspudića: Jesi li zaokružio Komšića, kako ti je srce željelo?

Podijeli:







"Pravim licemjerjem" nazvao je u srijedu u Hrvatskom saboru zastupnik Hrvoje Zekanović (HDS) prijedlog Mosta da se Željka Komšića proglasi nepoželjnim, odnosno personom non grata u Hrvatskoj.

“Ako postoji licemjere, to je pravo licemjerje“, izjavio je zastupnik u saborskom govoru na slobodnu temu, tvrdeći kako Most, kao ni “njegovi puleni” iz BiH, nikada javno nisu pozvali hrvatski narod da na izborima za člana Predsjedništva BiH glasuje za najjačeg kandidata, Borjanu Krišto.

Kolegu Ninu Raspudića (Most) javno je upitao za koga je glasovao na izborima u BiH? “Jesi li, možda, zaokružio Komšića, onako kako ti je srce željelo, ili si bio dovoljno velik i jak pa rekao ‘u interesu je hrvatskog naroda da Borjana Krišto bude član Predsjedništva”, upitao ga je.

Most je prozvao i da ima “najbolju spregu i komunikaciju” s predsjednikom Milanovićem koji, kaže Zekanović, na prilično nemušt način, pokušao napasti visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta i hrvatsku Vladu govoreći o ‘neuspjehu hrvatske politike’. “A zapravo je suprotno, jedini koji je ovdje poražen je predsjednik Milanović, poražene su te populističke i antihrvatske politike u BiH”, ocijenio je.

Zahvaljujući Schmidtu izborni zakon je promijenjen, nametnut je novi i siguran sam da ćemo u idućem razdoblju imati puno bolji status Hrvata u BiH, naglasio je Zekanović.

Petrov: “Hrvati u BiH su dobili mrvice”

Drugačije viđenje izbora u BiH ima Božo Petrov (Most) koji odbacuje ocjene o diplomatskom uspjehu hrvatske vanjske politike u BiH. „Taj enorman uspjeh sastoji se u tome da je u izbornoj noći visoki predstavnik dodijelio malo mrvica hrvatskom naroda, povećavajući broj zastupnika u Domu naroda“, kazao je, pozivajući da se to stavi u korelaciju s onim što uistinu treba hrvatskom narodu, a to je promjena izbornog zakona, gdje svaki konstitutivni narod ima pravo birati svog zastupnika.

To je jedino pravedno i ono što vi obećavate 20 godina nije se dogodilo, poručio je Petrov vladajućima. Ponovno slušamo obećanja, a dok čekamo odgovor, ogroman broj Hrvata u zadnjih 20 godina otišao je iz BiH, kazao je Petrov i poručio da je bez hrvatskog naroda u BiH, Hrvatska geostrateški dugoročno neodrživa.

Klasić: “Imamo 234 tisuće osiguranika više od stanovnika”

Darko Klasić (HSLS) upozorio je na brojne probleme hrvatskog zdravstva, među kojima je i više osiguranika HZZO-a, od broja stanovnika.

Hrvatska je 3. listopada imala 234 tisuće više osiguranika nego ima stanovnika, kazao je zastupnik, objašnjavajući kako je to posljedica činjenice da su se stotine tisuća hrvatskih građana odselile u inozemstvo, ali se nisu odrekle hrvatske zdravstvene iskaznice i uredno koriste zdravstvene usluge u Hrvatskoj.

Po nekim procjenama, na taj način zdravstvene usluge povremeno koristi dvije trećine građana koji su otišli, a na temelju grube računice, godišnji rashod državnog proračuna na to ime iznosi 1, 2 milijarde kuna, ne računajući trošak zdravstvene usluge koji se takvim osiguranicima pruža, kazao je Klasić.

