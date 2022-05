Podijeli:







Saborski zastupnik Hrvoje Zekanović bio je gost N1 Studija uživo. On kaže kako nije član ni parlamentarne većine ni HDZ-a.

“Ako se moj status promijeni, vi ćete biti prva medijska kuća koja će to saznati”, rekao je našoj Ivi Puljić Šego.

Zekanović je jučer izašao iz dvorane dok je predsjednik Republike Zoran Milanović govorio povodom dana Šibenko-kninske županije. Predsjednik ga je zbog toga kasnije prozvao i rekao kao Zekanović sve radi jer mu je plaćeno za to.

“Vi novinari odgajate nas političare. Kad smo domišljati, privučemo vašu pažnju. Ja sam u tome mnogo puta bio uspješan, a nadam se da ću i ubuduće. Ali, to je moj stav. Ja ne mogu slušati predsjednika ni kad pokušava suvislo govoriti. On je jučer i održao neki polusuvisao govor. Ja sam svojim odlaskom pokazao što mislim o njemu. Kad je završio, ja sam se vratio”, kaže Zekanović.

Na predsjednikove izjave da mu Plenković plaća, kaže kako svi znaju da je to budalaština. “Kad to kaže predsjednik, koji je institucija, onda se DORH treba time pozabaviti. Kad sam došao s brašnom u Sabor, policija je došla u Sabor zbog toga. Znamo da su to budalaštine, znamo da je on Ivica Budalica, Milan Budalica, ali volio bih da ga Zlata Hrvoj nazove i pita je li on Ivica Budalica ili stvarno ima neka saznanja”, kaže Zekanović.

