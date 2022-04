Podijeli:







Izvor: N1

Izjavu za N1 dao je nezavisni zastupnik, Hrvoje Zekanović.

Komentirao je ponašanje i posljednje izjave predsjednika Zorana Milanovića:

“Ja stvarno ni sa čim ne mogu objasniti njegovo ponašanje, osim da on uzima nekakve aditive, nekakve stimulanse”, veli.

“Želite reći da je predsjednik na drogama?”, upitala ga je naša reporterka Iva Puljić Šego.

“Nek se čovjek testira i neka me demantira. Njegovo ponašanje sugerira da njegovo raspoloženje ovisi o onome što on pije, puši ili konzumira, neka me demantira”, odgovorio je.

Boji li se njegovog odgovora?

“On se mene treba bojati. Ja mu nisam Banožić, ali nije stvar što će mi odgovoriti, nek se čovjek testira”, rekao je Zekanović za N1.

