Šef Hrvatskih reformista Radimir Čačić bio je gost N1 Studija uživo. Komentirao je najavljenu konferenciju za medije Županijskog Državnog odvjetništva o padu drona u Zagrebu.

“Jadna je zemlja kojoj su to glavne teme”, kaže Čačić o najavljenoj konferenciji za medije ŽDO-a o padu drona.

“Je li to poslano ovamo ili je palo jer je nestalo goriva, bilo bi dobro znati, ali nisam siguran da ćemo biti pametniji nakon rezultata ove istrage”, kaže.

ŽDO će pressicu na kojoj će govoriti organizirati u NSK-u, gdje inače zasjeda Vlada.

“Ne govori mi to ništa posebno. Niti očekujem išta posebno. Da je, nakon što su forenzičari dali mišljenje kakvo su dali, koje je bilo suprotno od vojnog, da je tada angažirana neka treća strana i potraženo ekspertno mišljenje… Ovako, to je jedna međuigra. Ne vjerujem ni prvom ni drugom stavu. Sa stanovišta sigurnosne procjene što je to, mislim da se danas o tome neće ni govoriti”, kaže Čačić koji smatra i kako je slanje ovakvog drona, ako nekog želite napasti, besmisleno.

Na pitanje o potencijalnoj bombi u dronu, Čačić kaže kako smo čuli da u takvim letjelicama postoji eksploziv koji bi trebao uništiti podatke za koje ne želite da dođu u ruke neprijatelju.

“On je uvjeren, on smatra da je to letjelica koja nosi 40 kg eksploziva. On vjeruje jer su mu to rekli. Neće se on baviti forenzikom eksploziva. Cijela priča je bila farsična”, govori Čačić na pitanje o tome što premijer Plenković misli o padu drona. Dodaje i: “Glavni tajnik NATO-a je rekao da nije bilo tako. To samo pokazuje da on nema aktualne informacije i da nije tome dovoljno pažnje posvetio.”

“Očito je da ozbiljna zemlja mora imati vlastitu protuzračnu obranu. I to ćemo i učiniti”, kaže Čačić.

Rekonstrukcija Vlade

Čačić smatra da je, za hrvatske prilike, prilično brzo sve što se događa oko rekonstrukcije Vlade. Dodaje i da je prilično malen bazen u koji premijer može zagrabiti kako bi našao nove ministre. Ipak, “uvijek nekome padne na pamet” da bi mogao ući u vlast.

“Ljudi dobronamjerno uvijek pitaju zašto netko tko ne zna, a obnaša vlast, ne pita one koji znaju. Pitanje je na prvi pogled ne može biti logičnije. Zašto ne pita? Zato jer mora znati što bi pitao. To uopće nije jednostavno”, govori. Problem vlasti je što nemate ljude koje možete pitati o onome što vi ne znate. “To je jedna groteskna situacija, da ova zemlja već 10-ak godina ne razumije da nijedna vlada ne može funkcionirati, a da netko ne vodi kao cjelinu gospodarstvo”, kaže Čačić.

“Marić je čovjek koji jako dobro obavlja svoj posao. Ali njegov posao je po definiciji defenzivan. Pazi, čuvaj, ne daj, procijeni… On je nadministar, svaki ministar financija je po definiciji nadministar. Ali njega proglasiti potpredsjednikom za gospodarstvo znači da nemaš potpredsjednika za gospodarstvo. Sreća je, naša najveća sreća, da za nas misli Europa koja ipak misli strateški pametno, uz sve propuste, generalno joj je jasno kud ide, da je 80 posto investicija u Hrvatskoj europski novac”, objašnjava.

