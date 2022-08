Zbog Matijanićeve smrti i pučka pravobraniteljica pokrenula ispitni postupak

Podijeli:







Izvor: N1

Povodom smrti novinara Vladimira Matijanića priopćenjem se oglasila i pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter te upozorila da se Hrvatska snažno obvezala svakome jamčiti pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa Ustavom i nizom zakona.

“Ustav svakome jamči pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa zakonom (čl. 59.); Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima (čl. 12.) jamči pravo na zdravlje; dok Zakon o zdravstvenoj zaštiti, između ostalog, propisuje da svaka osoba ima pravo na zdravstvenu zaštitu i na mogućnost ostvarenja najviše moguće razine zdravlja (čl. 5.), zatim pravo na jednakost u cjelokupnom postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite, zdravstvenu uslugu standardizirane kvalitete i jednakog sadržaja, kao i pravo na prvu pomoć i hitnu medicinsku pomoć kada joj je ona potrebna (čl. 26.)”, navodi se u priopćenju.

Ističe se da to znači da ničiji život ili zdravlje ne smije ovisiti o tome koliko je uporan, snalažljiv, koje je političke orijentacije i je li utjecajan, već zdravstvena zaštita svima treba biti jednako i pravovremeno dostupna.

“To znači i da u središtu postupanja svih djelatnika u zdravstvu trebaju biti osobe koje im se obraćaju, i koje s pravom očekuju da će oni poduzeti sve kako bi očuvali njihovo zdravlje i život. Konačno, sva nadležna tijela trebaju osigurati da zajamčena prava i u stvarnosti budu dostupna građanima”, poručili su iz Ureda pučke pravobraniteljice.

U slučaju preminulog novinara Matijanića ukazuju na više kritičnih točaka: “od otežanog pristupa zdravstvenoj zaštiti i informacijama koje su pacijentu potrebne, kao i načina komunikacije liječnika s pacijentima, preko pitanja funkcionalnosti i učinkovitosti organizacije sustava hitne medicinske pomoći, do naknadnog isticanja nedopustivog stava kako je za zaštitu života i zdravlja potrebno poznavati prave osobe i koristiti veze.”

Pravobraniteljica je izrazila sućut svim članovima obitelji, prijateljima i kolegama preminulog Vladimira Matijanića, kao i podršku zbog progovaranja o problemima s kojima se susreo u pokušaju da dobije potrebnu skrb.

Kako bi se poduzeli koraci da se slične tragedije ne bi ponovile, navodi se i da je pravobraniteljica na vlastitu inicijativu pokrenula ispitni postupak za ovaj slučaj.

Što to znači?

Kako doznajemo, ispitni postupak podrazumijeva da će Ured pučke pravobraniteljice pisati svim nadležnim tijelima. Kako doznajemo, ispitni postupak podrazumijeva da će Ured pučke pravobraniteljice pisati svim nadležnim tijelima. To uključuje i dopise Ministarstvu zdravstva, Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu i Hrvatskoj liječničkoj komori, između ostalog i o tome što je utvrđeno tijekom zdravstveno-inspekcijskog i stručnog nadzora ovog slučaja, kao i uz objavu kirurga Hrvoja Tomasovića o korištenju osobnih poznanstava i veza.

Inače, Tomasović je na Facebooku nakon smrti Matijanića napisao kako mu nije bio sklon te da mu je žao kada netko iznenada ode.

“Neosporno je da je bio vrhunski novinar vrlo opakog pera, ali bio je top profesionalac i treba mu odati počast premda je bio na suprotnoj strani…Da je bio neki drugi novinar koji je dobar sa mnom sigurno bi me nazvao i ja bih sve napravio da mu pomognem i to pod odmah! On očito nije bio dobar ni s ovim svojim jugo doktorima pa nije imao niti koga zvati osim hitne”, napisao je Tomasović, što je ubrzo osudila i Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL), a Hrvatska liječnika komora je zatražila njegovo očitovanje.

Nakon što analizira očitovanja nadležnih tijela, pravobraniteljica može prema potrebi uputiti preporuku ili upozorenje nadležnom tijelu, kao i o svemu obavijestiti Sabor u svom izvješću.

Podsjetimo, slučaj Vladimira Matijanića šokirao je javnost nakon što su u javnost dospjele informacije da je u teškom zdravstvenom stanju više puta neuspješno pokušavao dobiti potrebnu zdravstvenu skrb, što potvrđuju i objavljene audiosnimke poziva.

