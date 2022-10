Zbog maratona u Zagrebu nastale gužve u prometu

Podijeli:







Izvor: Google Traffic

Zbog održavanja Zagrebačkog maratona nastale su gužve u prometu u dijelu Zagreba. Najveće gužve su u Selskoj te u dijelu Prilaza baruna Filipovića. Kolone su nastale i u Zagorskoj i Magazinskoj ulici, kao i u ulicama Sveti Duh i Kuniščak.

U ostatku grada nema većih zastoja. Normalizacija prometa se očekuje nakon 20:30, javlja Index.

Zatvorene ceste

Zbog održavanja 30. Zagrebačkog maratona promet je zatvoren na pojedinim lokacijama.

13.30 – 20.30: Trg bana J. Jelačića – Jurišićeva – Martićeva – Rakovčeva – Štoosova – Harambašićeva – Maksimirska cesta – Svetošimunska cesta – T. Miloša – Fakultetsko dobro – Maksimirska c. – Vlaška – Europski trg

15.00 – 20.30: Trg bana J. Jelačića – Jurišićeva – Draškovićeva – Vlaška – Maksimirska c. – Svetošimunska – Av. G. Šuška – Ravnice – Ravnice XI – Ravnice V – Ravnice VII – Bulvanova – Kuraltova – Hondlova – Maksimirska – Harambašićeva – Štoosova – Rakovčeva – Martićeva – Smičiklasova – Račkog – Jurišićeva – Palmotićeva – Amruševa – Zrinjevac – Teslina – Masarykova – Prilaz G. Deželića – Ul. Republike Austrije – Talovčeva – Trg Francuske Republike – Ul. grada Mainza – Prilaz baruna Filipovića – Vukovićeva – Ilica – Trg bana J. Jelačića

13.00 – 20.30: zabrana i preusmjeravanje tramvajskog prometa na trasi od Vukovićeve do Mandlove.

ZET mijenja red vožnji

Od 12:45 do 21 sat primjenjivat će se izvanredna organizacija autobusnog i tramvajskog prometa, izvijestili su iz ZET-a. Tramvajska linija 13 prometovat će samo do početka maratona, linija 14 prometovat će prije i nakon utrke, a sve ostale tramvajske linije, osim linija 9 i 15, vozit će izmijenjenim trasama, najavili su iz ZET-a.

Linija 2 vozit će trasom “Zapadni kolodvor – Glavni kolodvor – Žitnjak – Savišće”, linija 4 trasom “Savski most – Glavni kolodvor – Borongaj”, a linija 5 “Prečko – Ulica grada Vukovara – Žitnjak”.

Tako će i linija 6 voziti izmijenjenom trasom “Zapadni kolodvor – Glavni kolodvor – Sopot”, linija 7 “Savski gaj – Zapruđe – Autobusni kolodvor – Branimirova – Trg žrtava fašizma”, a linija 11 “Zapadni kolodvor – Glavni kolodvor – Trg žrtava fašizma – Borongaj”.

Linija 12 prometovat će na trasi “Ljubljanica – Ulica grada Vukovara – Žitnjak”, a linija 17 “Prečko – Vodnikova – Glavni kolodvor – Trg žrtava fašizma – Borongaj”. Bit će uspostavljene i izvanredne autobusne linije koje će umjesto tramvaja voziti na prohodnom dijelu trasa.

One će na relaciji “Dubrava – Borongaj” i “Kaptol – Mihaljevac” biti u prometu od 13 do 21 sat, dok će linija “Črnomerec – Magazinska” prometovati od 15 do 21 sat.

Utrka je uvjetovala i izmjene u prometovanju redovnih autobusnih linija 139, 141, 146, 148, 150, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 226, 227, 228, 230 i 232, priopćili su iz ZET-a i zamolili korisnike za razumijevanje.

Sutra se održava biciklistička utrka

Zbog održavanja biciklističke utrke CRO RACE sutra će za promet biti zatvorene sljedeće prometnice:

13.30 – 16.30: Slavonska avenija (od čvora Ivanja Reka do Hrvatske bratske zajednice) – Hrvatske bratske zajednice – Ul. grada Vukovara (sjeverni kolnik na dijelu od HBZ do Miramarske) – Miramarska cesta – Mihanovićeva – Gundulićeva (od Mihanovićeve do Hebrangove) – Gundulićeva (od Hebrangove do Trga Republike Hrvatske) – Masarykova (do Gundulićeve) – Gundulićeva (do Ilice) – Ilica (od Trga bana J. Jelačića do Frankopanske) – Mesnička – T. Brezovačkog – Trg sv. Marka – Ulica 29. X. 1918. – Opatička – Jurjevska – Mlinarska – A. Vrančića – Medvedgradska – Tkalčićeva – Mikloušićeva – Kaptol – Vlaška (od Trga Europe do Palmotićeve) – Trg Europe – Palmotićeva (od Branjugove do Boškovićeve) – Boškovićeva – A. Hebranga

6.00 – 16.30: zabrana zaustavljanja i parkiranja: Gundulićeva (zapadna parkirališta na dijelu od Mihanovićeve do Hebrangove), T. Brezovačkog (od Mesničke do Trga sv. Marka), Opatička (od Ul. 29. X. 1918. do Demetrove), Medvedgradska (istočna parkirališta južnije od Vrančićeve), Tkalčićeva (od TC Kaptol do Mikloušićeve)

8.00 – 18.30: zabrana zaustavljanja i parkiranja na Trgu Ivana, Antuna i Vladimira Mažuranića

6.00 – 16.30: ukidanje taksi-stajališta od Mesničke ulice i Vlaška zapadno od Palmotićeve

12.00 – 16.30: ukidanje autobusnog stajališta u Palmotićevoj ulici južno od Vlaške ulice i na Trgu Ivana, Antuna i Vladimira Mažuranića

12.00 – 16.30: zabrana i preusmjeravanje tramvajskog prometa Ilicom od Trga bana J. Jelačića do Frankopanske ulice

Privremeno korištenje parkirališnih mjesta:

1. listopada od 18.00 do 2. listopada do 20.00 sati na Trgu Ivana, Antuna i Vladimira Mažuranića i na Trgu Republike Hrvatske,

2. listopada od 8.00 do 18.00 sati: istočni parking Zagrebačkog velesajma za parkiranje autobusa natjecateljskih ekipa

Osim toga, u okviru navedenog događanja listopada od 6.00 do 16.30 bit će ukinuto taksi-stajalište na Trgu Republike Hrvatske.