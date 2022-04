Zašto su sporni milijuni koje je zaradio novi ministar Paladina?

Podijeli:







Ilko Ćimić, istraživački novinar Indexa, komentirao je za N1 Newsroom slučaj imovine novog ministra Ivana Paladina.

Ćimić je detaljno pojasnio kako je Ivan Paladina u ovršnom postupku u kojem je zaradio milijune bio u prednosti pred ostalim akterima, uključujući i mirovinske fondove i banke.

“Paladina je čelu IGH od 2015. do 2017. godine. IGH je izašao iz predstečajne nagodbe u tom periodu zahvaljujući ruskom kapitalu, odnosno ruskom biznismenu. Paladina je bio poveznica između tog ruskog biznismena i IGH. Oni su radili zajedno. Ono što je nama bitno je činjenica da je IGH izdao obveznicu 2009. godine s rokom dospijeća 2017. godine s kamatama od 9 posto. To znači da vi dajete novac i kada 2017. godine unovčite tu obveznicu, vraćate uloženi novac i imate pravo na 9 posto prinosa. Tako obveznica funkcionira. Kako je IGH propao, ostao je problem isplate obveznice, odnosno pokazalo se da je nenaplativa. Tada se aktivira zalog nekretnina koje su bile na toj obveznici u slučaju da propadne, što ona zaista i je”, rekao je Ćimić.

vezane vijesti Povjerenstvo za sukob interesa zaprimilo dvije prijave protiv Paladine Ovdje Paladina planira svoj životni projekt

Radi se o zemljištima o kojima je N1 ranije danas pisao, te zgradi u Splitu.

“Paladina je znao kako IGH stoji u tim postupcima, drugi nisu”

Ćimić ukazuje da je zanimljiva revizija IGH-a koja je procijenila sva ta zemljišta na 70 milijuna kuna.

“Ono što je bitno je da je auktor još jedan bitan subjekt u ovoj priči, to je jedna investicijska kuća koja predstavlja one koje imaju obveznice. U vrijeme dok je IGH bio u predstečajnoj nagodbi, većinu obveznica su imale banke i mirovinski fondovi. Događa se to da IGH propada i auktor je u ime imatelja obveznica provodio ovršni postupak nad nekretninama koje su dane za zalog. Sam ovršni postupak je vrlo neizvjestan u Hrvatskoj. Velike banke odlučuju da to nije za njih i odlučuju izvući novac za bilo koju cijenu. Potraživanja te obveznice prodaju Agenciji za naplatu potraživanja, a kako je vidljivo iz prosjeka, prodaju ih za 30 posto vrijednosti”, pojasnio je dalje Ćimić, ističući da je Paladina sigurno imao informaciju kako IGH stoji u tim postupcima i da nije napravio što je trebao napraviti po pitanju te obveznice.

“Paladina zna da se banke rješavaju obveznica i zna da ih kupuje Agencija za naplatu potraživanja, jer je po zakonu utvrđeno da oni moraju izvijestiti tko je izdao obveznicu i da je došlo do promjene. To se događa 2017. godine i onda prelaze na B2 kapital koji je zapravo Agencija za naplatu potraživanja. Paladina sve to zna. Siguran sam da ostali ne znaju kako je došlo do te promjene”, kaže Ćimić pa nastavlja:

“Četiri mjeseca nakon što je Paladina izašao iz IGH, on kupuje obveznice od kojih svi bježe. Ne želi reći za koliko ih je kupio, ali vrlo vjerojatno s nekim popustom od 70 posto. Najviša cijena koju je mogao platiti za te obveznice je 13 milijuna kuna, a mogao je i puno manje, mi to ne znamo.”

vezane vijesti Paladina: Supruga zaposlena u skladu sa zakonom Katarina Peović: “Paladina nije došao da potakne obnovu, on je tu sa zadatkom”

Ćimić kaže da postoji i poveznica između Agencije i Paladine, ali puno bitnijim smatra da se IGH u vrijeme dok je Paladina bio tamo direktor uopće nije žalio na postupak provođenja ovrhe.

“IGH nema nigdje, a ovrha ide kako ide. U trenutku kada Paladina izlazi iz IGH, dolazi do promjene uprave, odjednom su se dosjetili žaliti na taj postupak. Međutim, bilo je prekasno. Paladina nije učinio ništa da te nekretnine pokuša zadržati za IGH. Netko drugi tko je došao nakon njega je razmišljao o interesu tvrtke”, pojašnjava Ćimić.

Napominje da i nakon što je Paladina kupio obveznice, još uvijek se događa ta “bježanija” iz obveznica.

“Kada se gleda zemljišnik zgrade IGH u Splitu ,za koju Paladina u svojoj imovinskoj kartici kaže da je njegovo potraživanje, koje je on sam procijenio na 19,4 milijuna kuna, u službenom dokumentu za tu zgradu piše da je vlasnik te zgrade auktor. Auktor je predstavnik imatelja obveznice. Nema Paladine, imatelj te obveznice sutra može biti bilo koja osoba. To je bila vrlo kreativnao s njegove strane. Od prešućivanja odgovora za obveznicu do toga da je u imovinskoj kartici namjerno zaboravio prijaviti obveznicu i da je danas predstavlja kao potraživanje, što je zbilja kreativno objašnjavanje obveznice”, kazao je Ćimić.

Ističe da je Paladina na jednoj obveznici zaradio gotovo 100 posto.

“Paladina je bio osobni izbor Andreja Plenkovića. Ono što fascinira je da nije rađena nikakva sigurnosna provjera. To je nečuveno. Sva ova pitanja koja postavljamo Paladini, trebali bismo postavljati Plenkoviću. On ga je doveo bez provjere i pod svojim autoritetom, izvoli sada objasniti cijeli taj problem i koga si doveo u Vladu”, poručio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.