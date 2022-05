Zašto se izvođač povukao s gradilišta na Srebrnjaku? “Malo mu je novca”

Podijeli:







Izvor: Zeljko Hladika/PIXSELL

Bivši ravnatelj Dječje bolnice Srebrnjak Boro Nogalo bio je gost Newsrooma.

Podsjetimo, u medijima se pojavila informacija da je zatvoreno gradilište translacijskog centra u bolnici Srebrnjak, projekt kojeg je sufinancirala Europska unija.

“Nakon raskida ugovora o gradnji Centra za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak gradilište smo zatvorili i trenutačno radimo samo tzv. demobilizaciju gradilišta”, rekao je Jutarnjem listu direktor Kamgrada Dragutin Kamenski.

VEZANE VIJESTI Zatvoreno gradilište u bolnici Srebrnjak. Propao projekt od 60 milijuna eura? Tomašević: Možda ćemo odgoditi izgradnju centra Dječje bolnice Srebrnjak

Dodao je da je predviđeno zatrpati potporni zid, a zatim će se Kamgrad potpuno povući sa Srebrnjaka nakon što je u travnju prošle godine potpisan ugovor o gradnji s Gradom Zagrebom.

Nogalo: Demagogija je da mi nešto odugovlačimo i da ne želimo platiti

Nogalo poručuje da je demaogoija da bolnica nešto odugovlači i da ne žele platiti. “Novac je osiguran. Da bi mi povukli novac iz Europske unije, dokumentacija mora biti 1/1”, pojašnjava.

Upitan zašto se onda Kamenski povukao iz projekta, odgovara:

“Zato što mu je malo novca. Zato što on želi novi projekt. Dakle, ne postoji situacija da izvođač uvjetuje investitoru novi projekt. Mi imamo legalno vodstvo projekta i legalni nadzor projekta”.

Voditelj ga je upitao je li Kamenski direktno od njih tražio novi projekt, na što je Nogalo odgovorio potvrdno. “Naš nadzor je napravio legalnu dokumentaciju da se ne mora ići u novi projekt”, dodao je.

Govorio je i ostalim problemima s kojima se bolnica susreće.

“Imali smo problem upravnih vijeća. Imamo danas upravu koja otvoreno lobira za Rebro i koja ne želi povući jamstva. Kad je Kamenski izašao iz projekta, uprava je odmah trebala povući jamstva od 17,5 milijuna kuna. Još nisu povučena jamstva. Kome se pogoduje? Zbog čega se to radi? Ako uprava lobira za Rebro i ako je dug bolnice 74 milijuna kuna. Nikad se upravno vijeće nije sastalo s nama koji smo vodili uspješno bolnicu i razgovaralo. Zašto uprava dovodi bolnicu do neodrživosti? Zašto uprava vodi bolnicu do bankrota? Zašto se ne bira ravnatelj”, pita se Nogalo i dodaje da je pet dosadašnjih ravnatelja bilo nekompetentno.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.