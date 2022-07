Zašto Reformisti izlaze iz vladajuće koalicije?

Podijeli:







Natalija Martinčević, saborska zastupnica Reformista, u Newsroomu je govorila o odlasku njene stranke iz vladajuće koalicije najesen. On će se, kaže, definitivno dogoditi, i nema načina da se predomisle oko tog pitanja.

Odluka o tome da rujnu napuštaju vladajuću većinu je sigurna, ponovila je.

“Korektan smo partner, ono što smo dogovorili ćemo i odraditi i ne vidimo razloga da sada kada je ministar financija otišao i bira se novi idemo u bilo kakvom smislu destabilizacije. No od jeseni Reformisti neće biti u koaliciji s HDZ-om”, kazala je Natalija Martinčević.

Rekla je kako su oni HDZ na vrijeme i u više navrata upozoravali na probleme.

“Mi smo upozoravali, tražili da na nekoliko nama važnih točaka Vlada odradi svoj posao. Mi smo djelovali iz pozicijie koalicijskog partnera. Svoj odlazak smo pristojno najavili. Početkom jesenskog zasijedanja ćemo izaći iz koalicije”, rekla je Martinčević.

Naglasila je kako se u interesu građana sjevera Hrvatske od HDZ-a ne vidi – ništa.

“Glasovi HDZ-a nisu na sjeveru, pa tim slijedom nisu niti sredstva, projekti ni potpore. Oni idu u druge dijelove zemlje, ne na sjever. Kada su prošli izbori, ljevica nije mogla oformiti vladu – da jeste, mi bismo ih podržali, jer je lijevi centar naša pozicija. Plenkovića smo podržali zato što smo smatrali važnim da se uradi ono što je važno za građane sjevera, te zbog toga što bi HDZ u drugom slučaju morao tvoriti većinu sa strankama desnice, što smo smatrali lošim – smjer bi vlade tada bio sasvim drugačiji”, kazala je Natalija Martinčević.

Mi smo svoj mandat dobili samostalno i odlučili smo ne ići s tom jednom rukom odmah u oporbu – na kritiku, nego pružiti ruku potpore, dodala je.

Pruga na sjeveru Hrvatske

Sjever je kontinuirano zakinut u državnim projektima, rekla je Natalija Martinčević.

“Čačić je odradio autoceste, POS stanogradnju, a preko 250 velikih projekata smo odradili EU novcem. No, HDZ-u smeta da se napravi još i pruga koja ide u prilog građanima sjevera Hrvatske – jer bi se ona smatrala Čačićevim uspjehom. A ta bi pruga dovela do toga da putovanje do Varaždina traje 40 minuta, umijesto dosadašnjih tri sata”, rekla je Martinčević.

Butković najavljuje ovo desetljeće kao desetljeće željeznice?

“On to najavljuje, ali mi od njega nismo vidjeli još ni jedan dan”, rekla je zastupnica.

Istaknula je kako će najesen pokrenuti razgovore s oporbom oko kluba. Za budućnost Vlade se ne brine.

“HDZ će sigurno imati većinu i bez nas”, kazala je.

Na pitanje bježe li Reformisti zbog ekonomske krize odgovara da to nije povod.

“Imali smo i potres, koronu, sada je gospodarska kriza… Nije to faktor”, kaže Natalija Martinčević.

O prijevremenim izborima se mnogo govori, kaže ona, ali dodaje kako smatra da to ovisi o brojnim faktorima.

“HDZ većinu ima, ali će sam premijer procijeniti vrijeme u kojem je najbolje raspisati nove izbore”, rekla je Martinčević.

Pravo na pobačaj mora biti u Ustavu

Reformisti su potpisali inicijativu SDP-a da pravo na prekid trudnoće uđe u Ustav.

“Imamo kontinuirani pritisak grupacija poput Hod za život, a tu je i pritisak kroz državne bolnice, gdje se liječnici pozivaju na tzv. priziv savjesti. Oni ga mogu imati – ali u privatno vrijeme i privatnim klinikama. U Americi je par sudaca promijenilo sudbinu milijuna žena, hoćemo li i mi to učiniti?

Važno je da se osiguramo, te da to kao kategorija uđe u Ustav. Uključit ćemo se i u referendumsku inicijativu prikupljanja potpisa. Ti koji su protiv pobačaja su i protiv kontracepcije i zdravstvenog i spolnog odgoja – a to dovodi do situacije u kojoj su žene tu da rađaju. Potrebno je osigurati edukaciju, zdravstveni odgoj, skrb…”, rekla je Martinčević.

Ni jedna afera nije naštetila HDZ-u, kako gledate na uhićenje Tolušića?

“Dosta članova HDZ-a nije shvatilo da su se nakon Sanadera ipak vremena u Hrvatskoj promijenila, te da dolazak u državnu službu nije tu da bi se riješilo svoja privatna pitanja”, kazala je zastupnica Reformista.

