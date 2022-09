Podijeli:







Izvor: N1

Stručnjak za međunarodne odnose Goran Bandov u N1 Studiju uživo analizirao je balkansku turneju turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, u sklopu koje je posjetio i Hrvatsku.

O značenju posjeta Hrvatskoj, Bandov je kazao:

“Predsjednik Erdogan dolazi u Hrvatsku kako bi rekao što on misli o situaciji o BiH te da bi vidio što o tome misli hrvatski vrh. Nalazimo se pred izbore u BiH, znamo koja je politička situacija u toj državi. Turska cijelo vrijeme ima utjecaj u toj državi, ima izrazit utjecaj na bošnjačke lidere.”

Hrvatska izrazito zanimljiva Turskoj

Bandov dodaje da je druga tema sigurno ekonomska.

“Hrvatska je izrazito zanimljiva Turskoj jer je Hrvatska jedna od država EU koja gleda dosta povoljno prema Turskoj. Hrvatska može biti put turskih proizvoda prema drugim dijelovima EU. Na ovaj način Erdogan pokazuje svojoj političkoj sceni da on ima utjecaj na Balkanu. Hrvatska je posebno interesantna jer je to NATO država, članica je i EU. S tim je interesantnija nego druge države koje su malo južnije”, pojašnjava stručnjak za međunarodne odnose.

Erdoganova vanjska politika

O Erdoganovoj politici prema BiH Bandov kaže:

“Ne znamo što je govorio s predsjednikom SDA Izetbegovićem u četiri oka. Ono što je sigurno, predsjednik Turske ne želi da Schmidt kao povjerenik EU bude taj koji će donijeti ključne odluke, Turska želi biti ta koja direktno utječe. On je rekao eksplicitno da nije za to da se intervenira tako da Schmidt intervenira, nego da bude dogovor. On jest prijateljski nastrojen i prema Srbiji i Hrvatskoj. Njegov interes je širi od BiH. Hrvatska ima određene adute koje može tu dati. Hrvatska je interesantna i kao jedna od država koja ima jedan od najuspješnijih vjerskih modela, što je sigurno izrazito značajno Erdoganu.”

VEZANA VIJEST UŽIVO Nakon sastanka na Pantovčaku Erdogan i Milanović na otvorenju džamije u Sisku

Napominje da BiH koja srlja u neprilike nije poželjna nikome, uključujući i Tursku.

“Naravno nije povoljno prvenstveno za nas u okruženju, koji ćemo onda morati direktno reagirati na to. Ovo je prilika da Erdogan diplomatske vještine iskoristi na najbolji način za očuvanje interesa BiH”, rekao je Bandov ističući da je Erdogan istovremeno zagovornik i Kosova, Makedonije, Crne Gore…

“On na ovaj način dolazi kući i kaže ‘mi smo na Balkanu doma’, i kulturno i ekonomski. To kod izbora može imati jednu ulogu. Postoji i šira zajednica s Balkana koja na to može dodatno pozitivno reagirati”, dodaje Bandov.

Turska počinje igrati jednu globalnu ulogu

Govoreći o odnosu Turske i Rusije, Bandov je napomenuo da je predsjednik Erdogan rekao da podupire cjelovitu Ukrajinu, uključujući Krim.

“On je netko tko pokušava pronaći pobjedničku situaciju za sve koji sudjeluju u razgovorima. Potpuna konfrontacija bi im onemogućila da budu posrednička strana. Erdogan pronalazi rješenje u situacijama kada se čini bezizlazna situacija, prvenstveno razmišljajući koji su interesi strana. On je također u stanju reći domaćinu što mu ide u brk. Došao je u Beograd, razgovarao o ekonomskoj suradnji, ali je rekao i da bi trebalo nastaviti dijalog s Kosovom i riješiti situaciju s registarskim oznakama”, kazao je Bandov.

“Definitivno Turska počinje igrati jednu globalnu ulogu. Mi se nalazimo u novim geopolitičkim preslagivanjima i ona pokušava ojačati svoju poziciju. Turska je prije 20-ak godina krenula nekim drugim putevima, ti su putevi značajno prožetiji s vjerom. Pitanje je da li je to nešto što podupire tursko društvo”, ističe.

Osvrćući se na tursko društvo, Bandov je ocijenio da u Hrvatskoj živimo značajno veće slobode nego što mogu građani Turske.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.