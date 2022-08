Zašto Hrvatska nije naručila lijek za koronu koji se koristi u 37 zemalja?

Podijeli:







Izvor: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Sve je bizarnija priča oko lijeka Paxlovid koji se daje pacijentima oboljelima od koronavirusa u prvim danima bolesti kako bi se spriječile komplikacije. Hrvatska ga nikad nije naručila iako se lijek primjenjuje u 37 zemalja, a njime se pacijenti uspješno liječe i u Srbiji. Ministar zdravstva Vili Beroš uporno šuti o tome zašto je pacijentima u Hrvatskoj taj lijek uskraćen, a danas se o svemu očitovao i predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Ponovno smo pitali ministra Vilija Beroša zašto je pacijentima oboljelima od koronavirusa uskraćeno liječenje lijekom Paxlovid. Porukom je odgovorio kako će nam odgovor biti poslan iz ministarstva, ali odgovor nije stigao.

VEZANE VIJESTI Šmit: Brine me jesen. Iz iskustva možemo računati na lockdown i hrpu bolesnih U Hrvatskoj 65 novih slučajeva zaraze koronavirusom, preminulo 12 osoba U prvih 7 mjeseci ove godine cijepilo se tek 2 posto Hrvata

“Sve što god je Ministarstvo zdravstva poslalo na Vladu da Vlada odobri i da se to nabavi, mi smo to do sada nabavljali i kada je riječ o Remdesiviru, dakle u više navrata. Prema tome, tu je stvar vrlo jasna, što se tiče lijeka o kojem vi govorite, moram vidjeti s ministrom jesu li prošle sve procedure od odobravanja toga lijeka na europskoj razini, na razini Hrvatske i na razini nabave”, istaknuo je Andrej Plenković.

Lijek je prošao sve procedure, uspješno se primjenjuje u 37 zemalja. Zato je nejasno i teško razumljivo zašto hrvatska vlada kao i druge vlade, nije osigurala lijek koji, kako tvrde liječnici, uspješno sprečava komplikacije bolesti.

“To je tema koju će ministar zdravstva i HZZO odgovarati”, kaže Plenković.

Istog je stava i potpredsjednik Vlade.

“Što bi priječilo Vladu da donese takvu odluku ako taj lijek može spriječiti komplikacije? Mislim da će to sljedeći tjedan komunicirati ministar zdravstva”, rekao je Tomo Medved.

Iskustva s Paxlovidom u Srbiji

Prednost Paxlovida je što se primjenjuje oralno i propisuju ga liječnici obiteljske medicine, a već nekoliko mjeseci koristi se i u Srbiji.

Farmakolog s Medicinskog fakulteta u Beogradu Radan Stojanović objašnjava: “To je lijek koji je namijenjen pacijentima koji imaju blage do umjerene klilničke slike i koji usput imaju barem jedan faktor rizika da bolest napreduje prema teškom obliku. To su najčešće stariji ljudi preko 60 godina, ljudi s kroničnim bolestima jetre, bubrega, sa šećernom bolešću i tako dalje. I vrlo je važno da se lijek primjeni u prvih pet dana od početka simptoma bolesti. Ukupna terapija također traje pet dana i ako se poštuju ta dva glavna zahtjeva – rani početak primjene i dužina terapije od pet dana, onda je efikasnost lijeka jako visoka.”

U klinički uvjetima, tvrdi ovaj farmakolog, učinkovitost lijeka je 90 posto kad je u pitanju njegova sposobnost u sprječavanju hospitalizacije.

“U stvarnom životu ta je efikasnost nešto manja, ja vam ne mogu reći točan postotak, ali kolege s terena svjedoče u velikoj mjeri da su ti pacijenti koji su primili lijek u kućnim uvjetima, u velikoj mjeri bili sačuvani od hospitalizacije, odnosno manja je bila potreba da se ti pacijenti hospitaliziraju”, dodaje Stojanović.

Dvostruko više umrlih u srpnju ove godine u odnosu na prošli

Liječnik Božo Radić na Twitteru je objavio kako je od covida tijekom srpnja ove godine umrlo 248 osoba, a u istom razdoblju prošle godine njih 54. Logično je zapitati se bi li ta slika bila drugačija da se Paxlovid primjenjuje i u Hrvatskoj.

Puno je pitanja za ministra Beroša, teška su i mučna. No, još je mučnije gledati kako baš nitko ne preuzima odgovornost za potpuno urušavanje zdravstvenog sustava.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.