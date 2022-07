Žarko Puhovski: Milanović sinoć imao epizodu iz Vragolastog Denisa

Podijeli:







Izvor: N1

Politički analitičar Žarko Puhovski bio je gost Novog dana.

Upitan jesu li odnosi Milanovića i Plenkovića sada bolji nakon jučerašnjeg susreta na otvorenju Pelješkog mosta, odgovara:

“Ne vjerujem, ali dobro je da se prave kao da je. I to je već nešto. Mislim da je Milanović imao onu epizodu “Dennis The Menace” – Vragolasti Denis, kad je odlučio roditeljima pokazati da se može dobro ponašati. Prvi put nakon inauguracije je čitao tekst, što nikad inače ne radi. Imao je dobar i pristojan govor”.

Puhovski kaže da je posebno važnu rečenicu izrekao predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

“On je rekao da je prošlo vrijeme velikih ciljeva i da sad treba štrikati državu, malo po malo je uređivati. Sve do završnog čina je bilo odlično, a onda se dogodilo nešto što godinama govorim ustavnim pravnicima i pravnicama – Crkva je odvojena od države pa je država došla k njoj. Čitavo državno vodstvo je došlo svećeniku na noge dok on održi neki govor koji se zove blagoslov. Nadao sam se da će se Milanović imati hrabrosti maknuti od blagoslova. Pokazalo se da on može sve na svijetu napasti osim Katoličke crkve, to se još nikad nije usudio i to se opet pokazalo”, objašnjava.

“Granica s Neumom cijena hrvatske neovisnosti”

Ističe da su se oko Pelješkog mosta opet isplele legende o 304 godine odvojenosti.

“To nije istina, Hrvatska je živjela tako da je taj most osmišljen tek nakon osamostaljenja Hrvatske. Granica s Neumom je cijena hrvatske neovisnosti i to naprosto nitko ne želi reći. Niste mogli imati neovisnu država, a da taj izlaz ne bude problem. To je rezultat hrvatske neovisnosti i to treba reći. Most će u roku od nekoliko godina biti sporedna prometnica jer će konačno valjda autocesta biti gotova. Ovo je zapravo dulji put. Samo zbog Neuma je bio potreban. Pitanje je hoće li oštetiti Pelješac s tim groznim prometom koji dolaze. Most je fenomenalan, veliki je uspjeh da je to izgrađeno. Velika je stvar da nitko nije poginuo i da je taj most dovršen”, smatra.

Govorio je i o zaslugama za realizaciju mosta.

“Čini mi se uvjerljivo ovo što govori Luka Bebić. Ja se doista sjećam kad je on to u Saboru predlagao. Sjećam se da je župan Šprlje bio dosta čvrst i to usprkos vodstvu SDP-a. Ljudima iz Dubrovnika fizički to znači izlazak iz ćorsokaka”, rekao je Puhovski.

