Stavove o vrućim političkim temama u Dvoboju Točke na tjedan sučelili su SPD-ovac Mišel Jakšić i HDZ-ov Marko Pavić.

Marko Pavić kaže kako nema straha od raspada vladajuće koalicije. “Premijer vodi odgovornu politiku, šest i pol godina, premijer je s najduljim stažom u povijesti RH. Marić još ima formalno potpisati ulazak u euro, dolazi novi ministar, a RH ide i prema euru i prema Schengenu”, govori Pavić dodajući da su svjesni krize i situacije u okruženju, ali da recesije ove godine, prema svim pokazateljima, neće biti.

“Imamo rast BDP-a, svjesni smo svega što dolazi, ali Vlada postupa odgovorno”, kaže Pavić najavljujući dizanje kapaciteta LNG-a čime će se pristup plinu osigurati i Sloveniji i Mađarskoj i BiH.

Jakšić kaže: “Sve bolje, a svaki dan sve gore.”

“Ništa se dramatično ne događa ni odlaskom Marića ni uhićenjem Tolušića… HDZ je pokazao veliku sklonost samoodržanju na vlasti. Sad im ide na ruku da imaju koalicijske partnere za koje sam već rekao da će prije Plenković izaći iz Vlade nego oni. Ratko Čačić barem dva puta tjedno izlazi iz Vlade. Još nije otišao, od tih ljudi nitša ne očekujemo. Očito je da su uspjeli sačuvati sve što im je bilo bitno privatno, osim obraza. Idu li stvari dobro? Sigurno je Vlada imala neke dobre korake, ograničavanje cijene plina i struje za građane. Ali u nekim stvarima Vlada kaska. Neće nama recesija kasniti jer smo super nego jer imamo strukturnih problema. Sve kod nas kasni, tako će biti i sada”, govori Jakšić.

“Definitivno netko tko je vladajući će reći da je to zabavljanje javnosti”, kaže Jakšić o oporbenim inicijativama za opozive ministara i dodaje kako stvari u parlamentarnim demokracijama tako funkcioniraju.

Pavić inzistira da stvari idu na bolje i da tako govore i izvješća svih onih koji “nas nadziru apotekarskom vagom”. “Najbolje u EU-u se nosimo s ovom krizom”, kaže Pavić. On kaže kako građani vjeruju HDZ-u, a ne SDP-u te da se to vidi i po rejtingu stranaka. “Očita je nervoza u SDP-u”, kaže Pavić dodajući da uvijek ima grešaka kada se radi, ali da Vlada želi najbolje za sve.

SDP-ovac kaže da ne osjeća nervozu. “Grbinu se svašta može zamjeriti, ali ne može mu se nakalemiti da nije odgovoran čovjek, često i na svoju štetu”, kaže i dodaje da je svaki dan nova politička realnost. On govori i kako Marić nije bio loš ministar financija nego da neoliberalni kapitalizam nema odgovor na probleme u kojima se ovog trena nalazi društvo.

Na pitanje o razlozima odlaska Zdravka Marića, Pavić kaže da je bivši ministar odlučio okrenuti novi list i da je bio jedan od najboljih ministara financija. “Očito je ulaskom RH u eurozonu, a formalno će se to dogoditi sljedeći tjedan, odlučio zaokružiti svoje djelovanje. Sjetimo se krize u Agrokoru, nula kuna je isplaćeno iz proračuna. Sjetimo se Uljanika i brodogradilišta, porezne reforme, covid krize… U ovih šest i pol godina on je konstantno u krizama radio, pokazao je da se zna izvući iz svake”, kaže Pavić podsjećajući da je i kreditna agencija Fitch najavila dizanje kreditnog rejtinga, a i to će omogućiti da država stane iza građana. Uvjeren je da će ulaskom u eurozonu život građana biti kvalitetniji i bolji.

“Suštinski je ovo oko eura i ulaska u eurozonu točno, bit će nam neke stvari lakše, osim ako se sve previše ne iskomplicira. Ali mi ulazimo u fazi kad kamate rastu, osjećat će oni tu krizu, Vlada je stala iza građana, ne možemo reći da je stala iza poduzetnika.”

“Marić je jedan od boljih ministara u poviesti Hrvatske, ali po mom mišljenju je Boris Lalovac bio bolji. Nije imao afere kao Marić”, kaže Jakšić dodajući da SDP Mariću zamjera neoliberalnu politiku. Jakšić kaže kako se nada da Marić nije otišao zbog bolesti ili, još gore, neke afere jer bi to bilo sramotno.

