Zamjenica ravnatelja HZJZ-a: Ne možemo reći da je s koronom gotovo

Podijeli:







Izvor: N1

Što očekivati u turističkoj zdravstvenoj sezoni objasnila je za HRT zamjenica ravnatelja HZJZ-a Ivana Pavić Šimetin. Rekla je da "nažalost ne možemo reći da je s koronom gotovo".

“Možemo reći da sad već jedno dulje vrijeme imamo povoljnu epidemiološku situaciju. Imamo smanjivanje broja novooboljelih. Taj trend traje od 26. siječnja od kada strmoglavo pada, a od onda i jedan, lagan i kontinuiran pad do današnjeg dana. Tako da imamo slabiju epidemiološku situaciju, klinička slika je blaža. Manje je ljudi hospitalizirano. Te brojke su sada ispod 300, a znamo da je bilo dana kad ih je bilo i 1.500. Smrtnih ishoda imamo manje. Pojedine dane, jednu osobu ili dvije. Primjerice 27.5.2022., na sreću, niti jedna osoba nije preminula”, naglasila je.

Preporuka za maske na svim okupljanjima u zatvorenom

“Odluka o korištenju maski je produljena do kraja lipnja i u njoj stoji da su maske obavezne u zdravstvenom sustavu i u sustavu socijalne skrbi, a i da se preporučuju na svim okupljanjima u zatvorenom, za sve građane koji žele nositi masku. U zdravstvenom smislu, posebno preporučujemo da masku nose osobe starije životne dobi, osobe koje imaju kronične bolesti, koje uočavaju rizik za teške oblike bolesti covid-19. Pogotovo oni koji nisu cijepljeni te pogotovo oni koji nisu preboljeli u posljednje nekakvo vrijeme. To su osobe koje bi trebale nositi masku na zatvorenom. No to je njihova sada odluka, radi se o dobrovoljnoj mjeri. Jedino u ustanovama u zdravstvu i ustanovama u socijalnoj skrbi koje brinu o osobama koje su kod njih na smještaju, starije životne dobi i osobe s invaliditetom. Tu djelatnici i posjetitelji trebaju nositi masku, a u zdravstvenim ustanovama i korisnici”, istaknula je.

“Potreban je oprez. Činjenica je da je sada u Hrvatskoj epidemiološka situacija povoljnija nego u zemljama sjeverne i zapadne Europe. Primjerice, broj novooboljelih je u Hrvatskoj sada 27 na milijun, znači oko 100 dnevno. U Sloveniji je duplo veća brojka, u Njemačkoj je čak i 5 puta, možda čak i 10 puta veća. Znači, ako dolazimo od tamo ili sretnemo nekoga tko dolazi iz tih zemalja ipak imamo veće izglede da se radi o osobi koja je možda pozitivna. Ipak, s obzirom na blagu kliničku sliku i s obzirom na to da se velik dio naše populacije cijepio – više od 70 posto odrasle populacije. S obzirom na to da nam je puno ljudi preboljelo, ne očekuju se više onako teške kliničke slike osim kod osoba koje su inače bolesne, starije životne dobi. Takve osobe trebaju poseban oprez kod okupljanja. Ako baš moraju ići na takva mjesta, neka nose masku i nek se zadržavaju u okviru svog obiteljskog doma, s poznatim osobama i na otvorenom”, poručila je.

Dosljedno pridržavanje čišćenja i higijene koja je bila prije pandemije

“Nema nikakvih posebnih pravila. Vraćamo se na higijenske mjere koje su bile prije pandemije, ali ih treba provoditi. Znači, higijena prostora, dezinfekcija, čišćenje. Pojačana higijena ruku je potrebna. Vidimo da imamo nove bolesti koje se prenose rukama, kao što je hepatitis A. To je nešto što bi trebalo usvojiti kroz ovu pandemiju do kraja života. Možda smo malo zaboravili na to, ali nas je pandemija podsjetila koliko je to važno. Drugih posebnih mjera nema. Što se tiče putovanja rekla je da većina zemalja EU-a nema nikakve posebne mjere za ulazak u zemlju. Također je Hrvatska krajem travnja ukinula mjere za prelazak preko granice. Cijeli svibanj se već ulazi u Hrvatsku bez ikakvih posebnih epidemioloških mjera”, kazala je Pavić Šimetin gostujući na HRT-u.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.