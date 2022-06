Zaiskrilo između Puljka i Keruma: “Oni nas se***ju u zdrav razum već 30 godina”

Podijeli:







Izvor: N1

O seks-aferi u Splitu govorili su u Dnevniku Nove TV kandidati za gradonačelnika Splita - Ivica Puljak i Željko Kerum.

Komentirajući posljednju prepisku, reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago je istaknuo da Bojan Ivošević govori neistinu. “On nije rekao ništa novo, to je isti medij koji je to objavio. Tipa da Baričić nije nudio posao”, ističe Ivica Puljak i dodaje da je zadnja poruka bila da je on nezainteresiran.

Željko Kerum je rekao da se Puljak pokušava izvaditi iz svega. “Bio je do unazad 60 dana ugledni znanstvenik i gradonačelnik, a 26.6. će biti neugledni znanstvenik”, kazao je Kerum i dodao da je skandalozno što su ljudi ušli u priču s maloljetnicama i što su ti ljudi vodili Split.

“Kad čovjek kaže da je nasjeo na priču, znači da je potkapacitiran”, smatra Kerum.

Puljak kaže da to nije seks-afera jer seksa nije bilo. “Oni nas seksaju u zdrav razum već 30 godina”, strogo će Puljak i rekao da je bila fiktivna ljubavnica i Bože Petrova, ali da njih to “ne zanima”.

Puljak se branio da se tu radi o privatnim porukama. “Mislite da privatan život mora biti prikazan cijeloj Hrvatskoj? Medij je napravio kazneno djelo. Koji je to opći interes?”, pita se Puljak.

Kerum je rekao da je ružno to što Puljak govori. “Ozbiljan i pristojan čovjek to ne govori. Zbog njegovih bolesnih ambicija je povukao Vice Mihanovića i dao ostavku. Sam je kriv što si je napravio tu situaciju”, kazao je Kerum i dodao da je veći problem Branka Ramljak. Puljak je opetovano rekao da se radi o kriminalnoj organizaciji.

“Kad je Kerum nedavno držao presicu, pjevalo se nakon. Ta organizacija koja je pljačkala je htjela da se Ivoševića diskreditira i izbaci iz politike, da i ljudima zgade politiku”, smatra Puljak.

Puljak kaže da je Baričiću dozvoljeno da bude naivan. Kerum je intervenirao i rekao da je Split siguran grad i da je to ružna poruka o gradu. “To je loše. Puljak i njegovi ljudi su toliko zla napravili, uništili su firme i ne znam kako mogu šetati po gradu?”, povisio je ton Kerum i napomenuo da Puljak sve otpužuje.

Nakon toga je Puljak rekao Kerumu da je najveća sramota ostati dužan, a Kerumove firme su ostale dužne hotelu Marjan i drugim firmama. “Ima znak Ferrarija na kravati”, uočio je Puljak i dodao da se radi o prikazu “razbacivanja novca dok je dužan drugima”.

Kerum je rekao da vozi Ferrari, a da Puljak ima Peugeot pa je jalan. Tada su rekli da će se međusobno – tužiti. Puljak je rekao da su raspisali natječaje i da je to velika stvar za Split te opet ponovio da političari imaju pravo na privatnost.

Kerum je rekao da političar mora paziti na radnje i izgovore. “Puljak sam sebe uvjerava da govori istinu, a laže. Zato mu naglo padaju dionice. Više nije popularan”, kazao je.

Puljak je na kraju istaknuo da Kerum nije moralna vertikala.

