Zagrebački tramvaji voze obilazno zbog Pridea i koncerta Progledaj srcem

Podijeli:







Izvor: Patrik Macek/PIXSELL/ILUSTRACIJA

U centru Zagreba danas se održava 21. Povorka ponosa LGBTIQ+ zajednice, osoba i duginih obitelji Zagreb Pridea, dok se na stadionu Maksimir večeras održava koncert "Progledaj srcem". Zbog ova dva događa najavljene su i izmjene u javnom prijevozu.

Kako je izvijestio ZET, zbog Pridea će biti uvedene izmjene u prometu užim gradskim središtem.

Povorka ponosa Zagreb Pride 2022., koja će se održati danas, uvjetuje izmjene u prometu užim gradskim središtem od 16.10 do 18 sati. Tramvajski promet bit će obustavljen Savskom cestom (sjeverno od Vodnikove), Frankopanskom, Ilicom (od Ulice Republike Austrije do Trga bana Josipa Jelačića), Jurišićevom, Zrinjevcem, Ulicom Franje Račkog, Draškovićevom (od Ulice kneza Mislava do Vlaške), Vlaškom, Ribnjakom i Ksaverskom cestom te će tramvajske linije 4, 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovati izmijenjenim trasama u oba smjera, navodi se u obavijesti ZET-a.

Moguće su obustave prometa i zbog velikog broja posjetitelja koji se očekuju na koncertu “Progledaj srcem” koji na stadionu Maksimir počinje u 20 sati. Nakon završetka koncerta očekuje se obustava tramvajskog prometa od Kvaternikovog trga do Dubrave te Zvonimirovom ulicom od Trga žrtava fašizma do Borongaja.

Autobusne linije 203 (Svetice – Vinec – Kaptol), 226 (Kaptol – Remete – Svetice) i 227 (Svetice – G.Bukovac – Gračansko Dolje) prometovat će skraćeno do rotora Bukovačka/Petrova odnosno do stajališta Prilesje. Polasci sa stajališta Prilesje ostvarivat će se pet minuta kasnije u odnosu na vremena koja su u voznom redu navedena kao polasci sa Svetica, poručili su iz ZET-a.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram