Zagrebačka skupština prihvatila izvješće o radu Tomaševića

Podijeli:







Izvor: N1

Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine su u četvrtak navečer na sjednici većinom glasova (25 za i 10 protiv) prihvatili Izvješće o radu gradonačelnika Tomislava Tomaševića za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja ove godine.

U ime Kluba HDZ-a i HSLS-a, HDZ-ov zastupnik Mislav Herman rekao je da nažalost neće moći prihvatiti izvješće, a nadaju se da će iduće šestomjesečno izvješće gradonačelnika Tomaševića moći prihvatiti. “Nadam se da će i ove mjere Vlade koje su danas donesena a koje ste pozdravili, što i mi pozdravljamo, pomoći u tome da će oživjeti riznica kao uvjet Vašega kluba koalicijskih partnera i uistinu da ćemo izvješće koje ćemo slušati početkom iduće godine moći prihvatiti”, poručio je Herman Tomaševiću.

Zastupnik Domovinskog pokreta Slaven Dobrović rekao je da je u izvješću puno sadržaja a projekti su naslijeđeni i to posebno u onim segmentima gdje se očekivao značajniji odmak politike, a riječ je o gospodarenju otpadom. “Nije sjajno, a što se nekih segmenata tiče vrlo loše, ustvari nedovoljan, nije dobro, ne bi za prolaznu ocjenu to išlo”, poručio je Dobrović.

A zastupnik HSLS-a Kristijan Jelić rekao je da će gradonačelniku dati ipak dovoljan, jer zadovoljio je zakonsku obavezu. “Znači, onaj minimum je postignut, to izvješće je vrlo suhoparno, ne razlikuje se puno od izvješća bivšeg gradonačelnika”, rekao je.

Gradonačelnik Tomašević istaknuo je da to izvješće na 100 stranica pokriva sve moguće teme. Poručio je zastupnicima da će ih obradovati nešto što trenutno rade i usuglašavaju na razini Gradske uprave – a to su strateški projekti. Nada se da će do kraja godine na skupštinske klupe doći ključni razvojni projekti s konkretnim iznosima i izvorima financiranja za razdoblje od sljedećih pet godina.

Na prijedlog gradonačelnika zastupnici su prihvatili i izmjene i dopune odluke o stipendijama Grada Zagreba za učenike i studente – s invaliditetom, na temelju socioekonomskog statusa, za izvrsnost, zatim za pripadnike romske nacionalne manjine te za one koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

Prihvatili su i zaključak Kluba SDP-a o utvrđivanju mogućnosti pomoći socijalno ugroženim građanima kojim se od gradonačelnika traži da utvrdi mogućnosti pomoći toj skupini građaa u okviru gradskog proračuna te da na sljedećoj sjednici podnese detaljno izvješće o mogućnostima pomoći.

Prihvaćen je i prijedlog Kluba SDP-a kojim su gradonačelnika zadužili da u roku od 60 dana izvijesti Skupštinu o stanju jezera Jarun, vezano za višegodišnji problem prekomjernog rasta vodenog bilja, uklanjanja sedimenta, odmuljivanja te aktivnostima koje se poduzimaju i planiraju u svrhu njegova dovođenja u optimalno stanje, uz predlaganje odgovarajućih mjera kojima bi se problem mogao dugoročno riješiti. Također, detaljno navođenje pojedinih zahvata kao i projekciju potrebnih financijskih sredstava koje je potrebno u tu svrhu osigurati.

Prihvaćen je i zaključak Kluba SDP-a o podnošenju izvješća o radu Dimnjačarske obrtničke zadruge.

Nije prihvaćen prijedlog Kluba Domovinskog pokreta i Zelene liste o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, a kojom se tražilo da se nova odluka, umjesto od 1. listopada 2022. primjenjuje od 1. srpnja 2023. jer nisu zadovoljeni nužni uvjeti vezani za infrastrukturu za kompostiranje i sortirnice.

Gradski zastupnici su u 21,30 sati odlučili da se zbog opširnosti dnevnog reda sjednica prekine, a predsjednik Gradske skupštine Joško Klisović nastavak sjednice zakazao je za ponedjeljak, 12. rujna u devet sati.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.