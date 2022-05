Podijeli:







Izvor: Srecko Niketic/PIXSELL/ilustracija

Od 1. siječnja 2022. u Hrvatskoj je zabranjeno stavljanje na tržište laganih plastičnih vrećica za nošenje. Provjerili smo zašto su takve vrećice i dalje dostupne u nekim trgovinama, koje su kazne za one koji prekrše ovu zakonsku odredbu te koje alternative plastičnim vrećicama nude trgovine.

Iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja pojasnili su da se zabrana odnosi “na lagane plastične vrećice za nošenje koje imaju debljinu stjenke manju od 50 mikrometara, uključujući i one s debljinom stjenke manjom od 15 mikrometara koje ne zadovoljavaju uvjete da bi se smatrale vrlo laganim plastičnim vrećicama za nošenje, odnosno one koje se ne koriste isključivo zbog higijenskih razloga ili koje ne služe isključivo kao primarna ambalaža za rasutu hranu kada to pomaže sprječavanju bacanja hrane”.

Kakvo je stanje u trgovinama?

Kaufland Hrvatska prvi je trgovački lanac koji je odlučio ukloniti lagane plastične vrećice iz prodaje, a tu su praksu uveli još na samom početku 2020. godine. Provjerili smo kakvo je stanje i u drugim trgovinama.

Konzum je napravio određene izmjene kada je riječ o ponudi vrećica, a još prije stupanja zakona na snagu prestali su naručivati plastične vrećice.

“Vrećice koje su izrađene od HDPE, 14 microna i koje su u prodaji po cijeni od 0,30 kuna smo zamijenili recikliranim vrećicama (LDPE reciklirani, 51 microna) koje se prodaju po cijeni od 0,80 kuna. Također, dosadašnje jumbo vrećice (LDPE reciklirani, 45 microna) zamijenile su nove od recikliranog LDPE, 51 microna, koje se prodaju po istoj cijeni od 1,20 kuna”, rekli su nam iz Konzuma i dodali da rade na proširenju ekološkog asortimana vrećica i torbi.

Alternative plastičnim vrećicama

Također, Konzum u ponudi ima i 100-posto biorazgradive vrećice na blagajnama po cijeni od od 2 kune te biorazgradive vrećice na odjelima voća i povrća po cijeni od 0,40 kuna, kao i velike jednokratne vrećice od već recikliranog materijala koji je moguće ponovno reciklirati. Svojim kupcima nude i višekratne torbe i vrećice u više veličina.

Iz Konzuma poručuju da i dalje nastavljaju s kampanjom “Jedna manje” pri čemu se prilikom svake kupnje u kojoj su kupci koristili višekratnu ekološku torbu njihov račun na blagajni umanjuje za jednu kunu.

Trgovina Studenac navodi da su od stupanja zakona na snagu u njihovim trgovinama dostupne vrećice za nošenje s debljinom stijenke od 51 mikrona.

“Trenutno razmatramo i uvođenje papirnatih i platnenih vrećica kako bismo svojim kupcima osigurali još bolje iskustvo kupnje”, poručuju iz Studenca.

Pevex navodi da svojim kupcima nude vrećice koje su u skladu sa zakonskom regulativom. “Od 1. siječnja 2022. u Pevex prodajnim centrima plastične vrećice za nošenje s debljinom stjenke do 50 mikrometara nisu dostupne.”

O korištenju plastičnih vrećica upitali smo i Spar, Lidl i Plodine, no do objave članka nismo dobili njihov odgovor.

Gdje se mogu koristiti lagane plastične vrećice?

Lagane plastične vrećice za nošenje mogu se koristiti na tržnicama, u pekarnicama, ribarnicama, slastičarnicama, prodavaonicama mješovite robe, mesnicama te na ostalim mjestima na kojima se potrošačima prodaje hrana, ali isključivo iz razloga da se u njih stavlja rasuta, odnosno industrijski nezapakirana hrana, ili hrana koja je prethodno samo umotana u privremenu ambalažu poput folija. Vrlo lagane plastične vrećice ne smiju se koristiti na prodajnim mjestima u kojima se ne prodaje hrana, poput trgovina s odjećom, obućom, kućanskim aparatima, ljekarna ili pak knjižara i slično, odgovorili su nam iz Ministarstva poljoprivrede.

“Lagane plastične vrećice koje su stavljene na tržište prije 1. siječnja 2022. smiju se prodavati i nakon 1. siječnja 2022. sve do isteka zaliha, uz napomenu da je prodavatelj i/ili kupac dužan imati valjanu evidenciju da su vrećice stavljene na tržište prije 1. siječnja 2022.”, dodaju iz Ministarstva.

Tko provodi nadzor?

Inspektori zaštite okoliša Državnog inspektorata provode inspekcijske nadzore vezano za zabranu stavljanja na tržište laganih plastičnih vrećica za nošenje. Od stupanja zabrane na snagu, utvrđeno je 15 nepravilnosti od kojih su tri otklonjene tijekom inspekcijskog nadzora.

Najviše nepravilnosti, njih 11, odnosilo se na to da prodavatelji nisu na svim mjestima na kojima potrošačima besplatno daju vrlo lagane plastične vrećice za nošenje istaknuli obavijest na kojoj piše “vrećice koristite štedljivo”.

U tri slučaja prodavatelji nisu naplaćivali lagane plastične vrećice za nošenje s debljinom stjenke većom od 15 mikrona, a u jednom slučaju nisu naplaćivali vrećice sa stijenkom manje od 15 mikrona iako se nisu koristile zbog higijenskih razloga ili kao primarna ambalaža za rasutu hranu, rekli su nam iz Državnog inspektorata.

Kolike su kazne?

Za one koji prekrše ovu zakonsku odredbu propisane su prilično visoke novčane kazne.

“Zakonom je propisana novčana kazna za prekršaj u iznosu od 20.000 do 200.000 kuna za pravnu osobu, te 10.000 do 100.000 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi, obrtnika i fizičku osobu ako nakon 1. siječnja 2022. stavi na tržište lagane plastične vrećice za nošenje suprotno Zakonu”, kazali su nam iz Ministarstva poljoprivrede.

