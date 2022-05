Za ulazak u Hrvatsku više ne treba covid potvrda, što je s drugim zemljama EU-a?

Podijeli:







Izvor: Sanjin Strukic/PIXSELL

Na ulasku u Hrvatsku od 1. svibnja više nema epidemioloških uvjeta za ulazak u zemlju.

Nakon što je Stožer civilne zaštite početkom travnja donio odluku da putnicima iz zemalja članica EU-a od 1. travnja više ne trebaju covid-potvrde pri ulasku u Hrvatsku dok su putnicima iz trećih zemalja potvrde ili negativni testovi još bili nužni, od ovog tjedna ukinuta su sva ograničenja na granicama.

Kako je potvrđeno iz MUP-a za N1, od danas više ne vrijede ograničenja na granicama koja su donesena u vrijeme pandemije koronavirusa. Međutim, putujete li iz Hrvatske u druge zemlje, neki još uvijek primjenjuju ova pravila.

Koliko traju i kako produljiti covid potvrde?

Trajanje digitalne covid potvrde nakon provedenog booster cijepljenja u ovom trenutku iznosi 365 dana od dana primanja posljednje doze cjepiva, dok nakon završenog primarnog cijepljenja ona traje 270 dana. Da biste ishodili potvrdu temeljem preboljenja i cijepljenja jednom dozom, ne smije proći više od 180 dana od dana ​pozitivnog testa do dana cijepljenja.

Što se tiče trajanja potvrde od prve doze cjepiva, za prvu dozu dvodoznog cjepiva (AstraZeneca), ona vrijedi 84 dana od cijepljenja, na području RH, i može se izdati 22. dan od dana cijepljenja. Za cjepiva koja se primaju u dvije doze (Pfizer, Moderna), ona vrijedi 42 dana na području RH i može se izdati 22. dan od dana cijepljenja.

Covid potvrda može se, dakle, produžiti dodatnim docjepljivanjem, ističu iz HZJZ-a.

Epidemiolozi HZJZ-a i dalje preporučuju primarno cijepljenje protiv covida-19 svima koji nemaju kontraindikacije za cijepljenje, a s obzirom na to da ima sve više dokaza o slabljenju zaštite od infekcije nakon primitka primarne sheme cijepljenja, neovisno o vrsti primijenjenog cjepiva i s obzirom na to da je slabljenje zaštite od infekcije uočeno u svim dobnim skupinama te s obzirom na to da ima sve više dokaza o tome da primjena dodatne doze poboljšava razinu zaštite, preporučljivo je docjepljivanje.

Također, s obzirom na to da primitak dvije doze cjepiva pruža slabu zaštitu od infekcije uzrokovane omikron varijantom SARS-CoV-2 virusa i s obzirom na to da je omikron varijanta počela dominirati u Hrvatskoj u vrijeme oko Nove godine, docjepljivanje se osobito preporučuje osobama koje nakon 1. siječnja 2022. godine nisu bile zaražene SARS-CoV-2 virusom, dodaju u HZJZ-u.

Pravila za putovanja

Donosimo pregled kakvi su zahtjevi u nekim od europskih zemalja, a detalje i nove informacije o svim članicama EU-a pronađite ovdje.

Španjolska

Putnici na ulasku u Španjolsku, neovisno o zemlji iz koje dolaze (osim djece mlađe od 12 godina i putnika koji su samo u tranzitu), moraju imati jedan od ovih dokumenata:

– EU digitalna covid potvrda, potvrda o cijepljenju, potvrda o preboljenju ili negativan test na koronavirus

– osobe bez digitalne EU covid potvrde moraju ispuniti formular i ručno unijeti podatke o cijepljenju, oporavku ili negativnom testu

Potvrda o cijepljenju za djecu mlađu od 18 godina nema rok trajanja.

Austrija

Prema podacima osvježenima posljednji put prije tjedan dana, za ulazak u Austriju također je još uvijek potrebna covid potvrda, potvrda o preboljenju (koja vrijedi 180 dana) ili negativan test (PCR ne stariji od 72 sata ili brzi antigenski ne stariji od 24 sata).

Osobe koje ne zadovoljavaju nijedan od ovih uvjeta, moraju u samoizolaciju 10 dana do negativnog testa.

Od obaveza su izuzeta djeca mlađa od 12 godina i osobe koje bježe s ratom zahvaćenog područja.

Mađarska

Prema podacima obavljenima prije tejdan dana Mađarska je ukinula sva ograničenja za ulazak u zemlju, kao i Hrvatska. Putnicima ne treba nikakav dokaz niti potvrda vezana uz koronavirus.

Njemačka

Na njemačkoj granici osobe starije od 12 godina također moraju imati odgovarajući dokument, a to podrazumijeva:

– EU digitalnu covid potvrdu ili važeću potvrdu o cijepljenju

– dokaz o preboljenju

– negativan test na koronavirus ne stariji od 48 sati

Italija

Ulazak u Italiju bez obavezne karantene je moguć uz:

– dokaz o cijepljenju

– dokaz o preboljenju covida-19

– negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili brzi antgenski ne stariji od 48 sati

Osobe koje nemaju neki od ovih dokumenata, moraju u samoizolaciju pet dana te u tom periodu baviti testiranje.

Slovenija

U Sloveniji su ukinute mjere na granicama te se sad može putovati bez covid potvrda.

Srbija

Od ponoći u Srbiji su ukinute sve mjere na granicama i za ulazak u zemlju više nije potrebna potvrda.

