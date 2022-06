Za sav promet zatvara se dio vrlo prometne ulice u centru Zagreba

Podijeli:







Izvor: Patrik Macek/PIXSELL

Grad Zagreb je obavijestio sve stanovnike, posebice vozače, da će tijekom ovog vikenda Gundulićeva ulica u Zagrebu djelomično biti zatvorena za promet.

Zbog potrebe smještaja auto – dizalice i opreme, radi rušenja dijela dimnjaka na objektu Ilica 25, Gundulićeva ulica na dijelu od Varšavske do Ilice, od petka 24.06.2022. godine od 06,00 sati do nedjelje 26.06.2022. godine do 20,00 sati bit će zatvorena za sav sav promet.

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će:

Gundulićeva – Varšavska – Dalmtinska – Medulićeva – Ilica – Britanski trg – Ul. Vl. Nazora – Streljačka – Mesnička.

Iz Grada sugrađane mole da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju te ih mole za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu.

