“Za povezati Mamića s navijačkim neredima treba imati veliku imaginaciju”

Izvor: N1

Odvjetnik Veljko Miljević gostovao je u Novom danu i komentirao navijačke nerede koji su se na autocesti A1 dogodili na autocesti, nakon utakmice Dinama i Hajduka u Zagrebu.

Na pitanje je li policija doista bila iznenađena navijačkim neredima koji su se dogodili u subotu, a čiji je epilog da je za 42 osobe određen istražni zatvor, Miljević je rekao da po nekima jest, ali da po njegovu mišljenju nije smjela biti.

“Oni su morali biti spremni na ovakvo nešto, doduše, ne ovako drastično gdje je došlo do uporabe vatrenog oružja. Sasvim je sigurno da su svi nogometni susreti Hajduka i Dinama uvijek bili takvi da se moglo nešto desiti, to su situacije povećanog rizika, a pogotovo zadnjih 10-ak godina, otkad imamo taj odnos sa Zdravkom Mamićem itd. Sasvim je sigurno da postoji rivalitet između Hajduka i Dinama, ne samo pozitivni, nego i animozitet prema drugoj navijačkoj skupini i drugom klubu. To je poznata činjenica. U takvoj situaciji, gdje se ovdje znalo da će Hajduk probati ići na pobjedu, da oni ovu sezonu zaista dobro igraju i taj trener je vrlo stručan trener i u toj ekipi je probudio par ljudi i Hajduk je došao u poziciju da se tek u pretposljednjem kolu odlučuje tko će biti prvak. Dinamo je prvak, ali nije splasnuo naboj da kažu, da, vi ste prvaci, a mi smo vas tukli usred Zagreba i to je situacija pojačanog rizika i tu policija mora biti spremna na sve”, rekao je odvjetnik.

Upitan je li policija smjela dopustiti da se navijačima Hajduka odlukom Dinama zabrani dolazak na stadione, Miljević je rekao da ne zna da je policija donijela takvu odluku te da misli da je to donio organizator.

“Ja sam još ‘8.3 godine branio čuveni koncert Riblje Čorbe, a usto i desetak manje pamtljivih događaja, uvijek za ono što se desi unutar stadiona odgovara organizator”, rekao je Miljević.

“Slušao sam jučer izjavu Kreše Antolića, koji kaže – sukladno običajima koji vrijede u Europi na utakmici takvog ranga se to traži i mi smo tražili da nam prijave što nose i oni nisu prijavili i donijeli su nešto što ne može proći kontrolu i mi smo odlučili da ne mogu ući unutra”, rekao je Miljević.

Mnogi vide problem i u Zdravku Mamiću i postavljaju pitanje upravlja li on i klubom i policijom. Miljević je kao Mamićev odvjetnik komentirao te tvrdnje.

“Upravlja li klubom, može se napraviti okrugli stol na tu temu. Probavali su i drugi koji nisu nadležni za neke druge događaje. Ima li on kakve veze s upravljanjem klubom, može netko razmišljati, ali povezivati ovo što se dogodilo na autocesti s tim, taj netko zaista treba imati veliku imaginaciju i čestitam tome nekome na takvoj imaginaciji”, rekao je Miljević.

“Postoji Ustav i ustavna organizacija državne vlasti, a većina ne zna da postoji Ustav ni organizacija državne vlasti, kako se ta vlast dijeli i koje su čije nadležnosti. Čini mi se da u mnogim nadležnostima škripi i da bi oni koji bi se trebali brinuti za nešto to ne čine. Postoji jasno propisano u zakonu o policiji mogućnost uporabe sredstava prisile i onda unutar toga u najužem krugu uporaba vatrenog oružja”, rekao je Miljević.

Komentirao je i navode da su uhićeni i da je istražni zatvor određen i nekim ljudima koji uopće nisu sudjelovali u neredima.

“Ako je zaista istina da su privedeni ljudi kojima je određen istražni zakon, a da taj čovjek tamo nije bio, to je blasfemija, to je sramota, to se ne smije desiti. One kojima određuje istražni zatvor, jer to je zadnja mjera, najstroža mjera, najveće ograničenje ljudske slobode u okviru kaznenog postupka i on se mora samo izuzetno odrediti i to stoji u načelnim odredbama članka ZKP-a, a ako određuje nekome istražni zatvor, osnovna je pretpostavka da postoji osnovana sumnja da si ga vidio u nedjelu, osnovana sumnja je da si ga vidio na slici”, rekao je Miljević.

