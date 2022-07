Podijeli:







Izvor: N1

Novinarke Lana Ružičić (Dnevnik.hr) i Ilija Radić (RTL) komentirale su aktualne teme u Točki na tjedan N1 televizije.

Ružičić smatra kako javnosti nisu rečeni pravi razlozi odlaska Zdravka Marića.

“Ima više mogućih razloga, ja ne bih rekla da je on otišao kao jedan drugi koji je također otišao u srpnju pa se dogodilo sve što se dogodilo. Mislim na Sanadera, naravno. Ne očekujem da ćemo imati neke kosture iz ormara Zdravka Marića, ali mislim da javnost zaslužuje znati. Super je ona fora da on zaslužuje smak svijeta dočekati u krugu svoje obitelji. Slijedi nam grozna jesen, ali ne izgleda mi on kao netko tko bježi”, kaže Ružičić.

Radić kaže da su oba mandata ove Vlade turbulentna. “I afera Agrokor i ovo ljetovanje su bili prlično davno. Mislim da nešto ima u tome, već bi se otkrilo. Hoće li biti nešto novo, ja ne vjerujem. Kad pogledamo situaciju u kojoj se nalaze Hrvatska i Marić… Ima puno kuloarskih priča o netrpeljivosti ministara, navodno Mariću nije leglo što premijer sluša neke druge ministre. Marić odlazi na vrhuncu, Hrvatska stoji dobro, idemo prema euru, imamo dobre zadovoljene kriterije, raste BDP, idemo u dobrom smjeru… Ali, ono što nam dolazi, tri Marića ne bi mogla spriječiti. Recesija je u 2023. neizbježna, ne bi je mogao spriječiti Marić, neće ni njegov nasljednik. Mislim da ćemo svi žaliti što on neće biti tu, iako ni on ništa ne bi promijenio”, kaže Radić.

vezana vijest Kako je izgledao ministarski put Zdravka Marića?

“AKo je Marić otišao zbog afere s jeftinijim smještajem, ako je otišao zbog nečega, mi to trebamo znati”, govori Ružičić dodajući da sigurno nije jedini razlog onaj koji je Marić naveo, da želi provoditi više vremena sa svojom djecom. Ona smatra da je Marić rekao Plenkoviću da odlazi i tri tjedna prije nego što se saznalo za njegovu ostavku, ali da je Vlada ipak imala drugačiji plan kako to prezentirati.

Radić kaže kako je Plenković u Vladi dobro blokirao izlazak informacija, ali da kad obavijesti stranku o nečemu, onda informacije počnu curiti van. “Dobrih je nekoliko sati prošlo do potvrde te informacije od glasnogovrnika”, kaže Radić.

Na pitanje kakav bi mogao biti odnos premijera i Marića, Radić kaže kako je uloga ministra financija da govori ‘ne’.

“Znamo da je bilo situacija u prošlosti, od poreza na nekretnine do smanjenja PDV-a, tu je bilo povuci-potegni i mislim da nije uvijek pobjeđivao Plenković. Mislim da ga je Plenković u dobrom dijelu mandata slušao, ali teško je uskladiti dva različita cilja, nije taj odnos bio idiličan u svakom trenutku”, govori Radić.

“Mislim da je Marić naljutio Plenkovića ovime. S jedne strane mu je otežao, ali mislim da da mu je i laknulo jer je u Vladi imao ministra koji je bio popularniji i od njega, nisam sigurna da to Plenkoviću odgovara. Sudeći prema nekim ljudima kojima se okružio, nije od onih koji želi u Vladi imati ljude koji su pametniji od njega”, kaže Ružičić.

Ona podsjeća i kako je premijer dosad dolazio na konferenciju za medije s ministrima koji odlaze i podsjeća na slučaj Martine Dalić koja je otišla u mnogo težoj situaciji, a sada to nije bio slučaj, premijer je rekao novinarima da će Marić sam odgovarati na njihova pitanja i ne isti dan kad i on.

“Ne znamo bi li Marić bio dobar ministar u Norveškoj, ali on je za ovu Vladu Cristiano Ronaldo, Livaja. On je za nas dobar ministar i sigurno je bio popularniji od Plenkovića, dopadljiviji je”, kaže Radić.

Govoreći o novom ministru Marku Primorcu, Ružičić kaže kako prekoredno cijepljenje nikako nije trebalo biti razlog da on ne bude ministar jer to pokazuje da je snalažljiv pa će Hrvatsku “preko reda izvesti iz recesije”. “Mislim da je to odlična kvalifikacija za novog ministra”, zaključuje.

