Vučemilović o pljački stoljeća: Našli su žrtveno janje, a vukovi i dalje vani

Vesna Vučemilović, saborska zastupnica Hrvatskih suverenista, u N1 studiju uživo komentirala je "pljačku stoljeća", u kojoj je INA oštećena za milijardu kuna.

“Ovo je pljačka koju još nismo vidjeli u Hrvatskoj. Poklopila se energetska kriza, enormni računi za energiju koji dolaze našim poduzetnicima, umirovljenici ne znaju kako će preživjeti zimu. A sada vidimo kako naše prirodno bogatstvo koriste ljudi kako bi se bogatili, a ne za opskrbu kućanstava”, rekla je.

Kaže da su “svi odgovorni”.

“Ovo je sustavni propust i pokazatelj da sustav ne funkcionira. To da je odgovoran samo rukovoditelj četvrte razine se ne može povjerovati. Mislim da naši građani nisu naivni i neuki. On je žrtveno janje, a vukovi su i dalje vani. Bila je uključena tvrtka koja je registrirana na istoj adresi kao i ministarstvo gospodarstva. Toliko su besramno bili sigurni u sve to, da je teško povjerovati da su sami to sve osmislili. Radila sam u velikim tvrtkama, i to da je toliko zakazao sustav u tvrtki poput INE, odgovorno tvrdim da nije točno. Ili nisu znali, pa su primali plaću za nešto što nisu znali raditi, ili su okretali glavu na drugu stranu”, rekla je.

Kako navodi, bez obzira na stanku u radu Sabora, treba sazvati izvanrednu sjednicu.

“Odluku treba donijeti odbor za gospodarstvo i mislim da u ovoj situaciji neće imati nitko ništa protiv toga. Svi odgovorni moraju dati dogovore na pitanja. Do sada su pružena vrlo manjkava objašnjenja koja ne zadovoljavaju interes javnosti”, rekla je.

Podsjetila je kako se plin crpi u Sisačko-moslavačkoj županiji, gdje će ljudi još jedan “Božić dočekati u kontejnerima”.

“Pozivam sve koji nisu vidjeli da naknade koje su primili za nerad daju ljudima u Sisačko-moslavačkoj županiji kako bi obnovili svoje kuće”, rekla je.

“Vanđelić i Filipović su se mimoišli?”

Kaže da je “uhićeni kvintet svakom stanovniku Hrvatske uzeo 260 kuna iz džepa”.

“Vlada i Nadzorni odbor plaćeni su da to spriječe. Časni ljudi ponudili bi ostavke još jučer”, rekla je.

Smatra kako su obrane bivših članova Nadzornog odbora Damira Vanđelića i Davora Filipovića “priče koje ne mogu proći”.

“Jedan je došao, a drugi otišao, pa su se baš mimoišli. To su priče za malu djecu. Nadzorni obori se sastaju kvartalno, i u kvartalnim izvješćima razjašnjene su sve pozicije, pa nema potrebe gledati pojedinačne ugovore. Iz agregatnih pokazatelja sve se može vidjeti. Ministar Filipović bio je tamo veoma kratko, pa je upitno koliko je on mogao zamijetiti”, rekla je.

