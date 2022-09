Vučemilović: Ina nije bilo kakva tvrtka, ona ne proizvodi kokice i čips

Podijeli:







Izvor: N1

Vesna Vučemilović, saborska zastupnica Hrvatskih suverenista, u N1 studiju uživo komentirala je sjednicu Odbora za gospodarstvo na kojoj je tema bila poslovanje Ine.

“Iskoristila sam točku poslovnika kojom se može tražiti saslušanje za sve one za koje se smatra da moraju dati odgovore za nešto što je od interesa šire javnosti. Drago mi je da su sve kolege prepoznali ozbiljnost ovog trenutka i situacije”, rekla je Vučemilović.

Kako navodi, očekuje da svi odgovorni budu uključeni u istražne procese. “Ovo je puno veće od jednog direktora na četvrtoj razini. Svi članovi Upravnog vijeća moraju odgovarati. Tada će i istraga krenuti dalje. Ne želim nikoga prozivati, ali za očekivati je da će se istraga širiti”, rekla je.

“Ispravno je i da su mađarski članovi uprave podnijeli ostavku. Ne znam zašto hrvatski nisu. Ako čekaju nekakvu otpremninu, neka pogledaju odredbe zakona o trgovačkim društvima. Pametnije im je da sami daju ostavke nego da tamo sjede i prijete se sudskim procesima. Nisu ni u poziciji da to mogu raditi. Uprava se ti ne može abolirati. Neovisno o tome jesu li znali što se događa, njihov posao je bio da upravljaju Inom na najbolji mogući način, a nemaju nikakvo opravdanje za ovo što se dogodilo”; rekla je.

Kaže da je Damir Vanđelić izašao u medije tek nakon što više nije bio član Nadzornog odbora. “Nisam nikada čula da je upozoravao na nekakve malverzacije. Bio je tamo deset godina. Bio je tamo i kao nekakav stručnjak, nije pao od nikuda. Nadzorni odbor ima pravo tražiti sve dokumente i na svima njima leži dio odgovornosti. Najgore je u cijeloj priči da se ovdje radi o našem prirodnom bogatstvu. Stalno se spominju ugovori i upravljačka prava. Zanima me samo jesmo li mi država ili nismo. Nije to baš onako kako se predstavlja i Ina nije bilo kakva tvrtka. Ona ne proizvodi kokice i čips, već energente. Povrh svega, dogodila se kriza u kojoj su energenti postali oružje u ratu Rusije i Ukrajine. Vidimo da se naše bogatstvo koristi za besramno bogaćenje pojedinaca”, rekla je.

“Budući da Hrvatska proizvodi 25 posto onoga što nam je potrebno, plina bi trebalo biti. Ako gledate zadnjih pet godina, domaća proizvodnja se prepolovila, ali i dalje je dovoljna za potrebe potrošača. Ne bi trebalo biti nikakvih problema što se tiče opskrbom, ali uz ovakve malverzacije, činjenica je da imamo veliki problem”, rekla je.

Osvrnula se i na odlazak Hrvoja Zekanovića iz suverenista.

“Kako govori kolega Grmoja, on je politički mageljan. Napravio je cijeli krug. To je njegov izbor i on će to objasniti svojim biračima”, rekla je.