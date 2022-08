Vrijeme istječe: Hoće li zagrebačka vlast ispuniti obećanje do 1. listopada?

Podijeli:







Problemi s cijenama plina čekaju i Zagrepčane, a gradska vlast, koja je svoju predizbornu kampanju, ali i sav dotadašnji rad temeljila na zelenim politikama i gospodarenjem otpadom, sada ima priliku u praksi promijeniti stvari nabolje. Hoće li u tome i uspjeti od 1. listopada, kada bi na snagu trebao stupiti novi model odvoza i naplate otpada, ovisi koga se pita. Oporba im ne daje podršku, a trenutnim stanjem svakako nisu zadovoljni građani.

Kontejneri su tu, ali vrećice razbacane svuda uokolo.

“Užas jedan, pogledajte samo. Ja ga razvrstavam osobno, ali ovo… Evo, sve vam slika govori”, žali se jedna građanka.

A takve su slike postale već uobičajene diljem grada. Premalo odvoza ili pak neodgovornost građana? Mislite li da će kazne tako nešto poboljšati, pitamo građane. Evo, sad bi od 1. listopada trebalo…

“Pa ja mislim da bi, da bi trebalo to. Trebalo bi sigurno jer zašto mi odvajamo ostali, a ovi ovako bacaju samo… Nije u redu”, ističe sugrađanka.

Veći računi za one koji ne odvajaju

Pa će ubuduće oni koji samo bacaju, a ne odvajaju, plaćati veće račune.

“Postoji od sada fiksni dio, jedino što je Zagreb jedini veliki grad u Hrvatskoj koji će ovaj varijabilni dio pretvoriti u vrećice i koje će građani moći kupiti u trgovinama i samo će u tim službenim vrećicama moći odložiti miješani komunalni otpad, inače će dobiti kaznu”, kaže gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Fiksni dio plaćat će se 45 kuna, a varijabilni ovisno o razvrstavanju. Koalicijski partner iz SDP-a kaže da su kazne ipak pitanje budućnosti, s obzirom na to da će uređenija infrastruktura zahtijevati i određeno vrijeme.

“Dok Grad ne izgradi svu infrastrukturu, podzemne i polupodzemne spremnike po centru grada, izvan centra, bokseve, a za to će trebati mjeseci, da ne kažem možda i više od toga, do tada se sigurno neće moći naplaćivati neke kazne jer se neće moći lako utvrditi”, ističe SDP-ov Renato Petek.

Jer, dok se sve ne uredi, u kontejnere će moći baciti tko i kako želi. Boksevi u kojima će se nalaziti spremnici moći će se postaviti na više lokacija. Gradonačelnik tvrdi da je njihovo postavljanje na javne površine zadnja opcija.

“Boksevi ovise o predstavnicima, suvlasnicima višestambenih zgrada. Znači, njima je u interesu zapravo da ako ne mogu smjestiti spremnike unutar zgrade, u smetlarnike, i ako ne mogu smjestiti spremnike na parcelu svoje zgrade, unutarnje dvorište, tada mogu kako god žele riješiti kontrolu tih spremnika – nekim svojim improviziranim boksevima, može izgledati kako žele”, dodaje Tomašević.

Nedostatak infrastrukture

Dokle god se govori samo o vrećicama i boksevima, a ne o konkretnijim potezima kojima bi se sustav transformirao, napretka nema – tvrde iz Domovinskog pokreta.

“Možda to nije ni 10 posto. Dakle, činjenica je da gradske vlasti zanemaruju taj drugi, važni dio, a to se posebno odnosi na komunalnu infrastrukturu, i to je je, ja ću reći, neobično, začuđujuće. Prema tome, ono što Grad treba napraviti jest upotpuniti infrastrukturu. To su komposišta dva ili tri, i to je sortirnica. Bez toga ići u mjeru koja će polučiti pojačano odvajanje otpada je suludo”, napominje Slaven Dobrović (DP).

Ima li Grad i dugoročniji plan, još ne otkrivaju. Ono što zasad znamo je da bi se od sredine sljedećeg mjeseca u 400 trgovina trebale moći kupiti vrećice, a da su boksevi tek u predpočetnoj fazi sagledavanja gdje bi se uopće mogli smjestiti.

